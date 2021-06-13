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機組員檢疫改為7+7 柯文哲：這會有會議記錄嗎？

聯合報 / 記者林麗玉胡瑞玲／台北即時報導
對於機組員檢疫措施將採新規範，傳出將由三加十一改為七加七。台北市長柯文哲今天也問，這個有會議紀錄嗎？還是有醫療專家說要七加七？這還是要問清楚。圖／北市府提供
對於機組員檢疫措施將採新規範，傳出將由三加十一改為七加七。台北市長柯文哲今天也問，這個有會議紀錄嗎？還是有醫療專家說要七加七？這還是要問清楚。圖／北市府提供

對於機組員檢疫措施將採新規範，傳出將由3加11改為7加7。台北市長柯文哲今天也問，這個有會議紀錄嗎？還是有醫療專家說要7加7？這還是要問清楚。若所有機組員都有完整打過兩劑疫苗，第2次也有超過14天，這時候要7加7，反而有問題，所以他認為，還是要回歸科學處理。

柯文哲說，他的態度，還是一切要用科學的標準處理，不過以前的3加11一定不對，但現在改成7加7，就要先講清楚，完整打完疫苗的要怎麼弄？沒有打疫苗的怎麼管制？打一半怎麼管制？這應該都會不一樣，所以這一題，應該還是要回歸科學處理。

柯文哲說，「科學問題、科學解決」，當初沒有疫苗時，台灣的入境檢疫從14天，變成7加7、5加9變成3加11，這個在醫學上一定是錯的，他反問，要改為7加7有會議紀錄嗎？還是有醫療專家說要7加7？中央還是要問清楚。

新冠肺炎 COVID-19 柯文哲

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