聽新聞
test
0:00 / 0:00
機組員檢疫改為7+7 柯文哲：這會有會議記錄嗎？
對於機組員檢疫措施將採新規範，傳出將由3加11改為7加7。台北市長柯文哲今天也問，這個有會議紀錄嗎？還是有醫療專家說要7加7？這還是要問清楚。若所有機組員都有完整打過兩劑疫苗，第2次也有超過14天，這時候要7加7，反而有問題，所以他認為，還是要回歸科學處理。
柯文哲說，他的態度，還是一切要用科學的標準處理，不過以前的3加11一定不對，但現在改成7加7，就要先講清楚，完整打完疫苗的要怎麼弄？沒有打疫苗的怎麼管制？打一半怎麼管制？這應該都會不一樣，所以這一題，應該還是要回歸科學處理。
柯文哲說，「科學問題、科學解決」，當初沒有疫苗時，台灣的入境檢疫從14天，變成7加7、5加9變成3加11，這個在醫學上一定是錯的，他反問，要改為7加7有會議紀錄嗎？還是有醫療專家說要7加7？中央還是要問清楚。
疫情快報
▪【疫情專題】各縣市疫苗統計 新的施打順序表
▪【整理包】75歲以上怎麼預約打疫苗？各縣市規定與辦法一次看
▪【今日疫情懶人卡】宜蘭1外國人解除檢疫竟確診 竹縣2確診者長期住院
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言