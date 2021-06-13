防疫期間 屏東有部落自主停業 警提醒「回家最安全」
端午連假第二天，屏東縣原鄉部落齊心抗疫，霧台鄉神山部落，不少店家都貼出，「防疫期間店休、齊心抗疫」，店家自主暫停開業，三地門鄉在台24線，三地村入口處，持續設置部落檢疫站，大家當志工排班，守護部落，三德檢查哨，警方也製作「防疫期間，回家最安全」宣導標語，端午連假入山人數也比去年同期少了6、7成。
屏東縣里港警分局三地門分駐所指出，三地村設置防疫站，也請遊客暫緩入山，三德檢查哨與去年同期相比少了約6、7成遊客。
霧台鄉神山部落，神山愛玉等，都貼出疫情期間齊心抗疫等相關公告，霧台鄉神山社區理事長賴松忠說，也請遊客不要進入部落巷道，不要逗留部落，店家自主沒有做生意。
部落族人也張貼相關告示牌寫著「防疫請改道，我的部落不是你的避難所」、「停止你快樂腳」。
三地門鄉長車牧勒薩以·拉勒格安說，三地村部落設置檢疫站，族人自發性志願排班，三地村入口處，也是通往德文、達來與霧台鄉必經地，也有德文、達來部落族人加入志工排班，登山的遊客也減少，也有遊客在部落設置檢測站就被志工勸退。
來義鄉南和村，則在部落設置單一入口管制，南和部落從來義鄉、春日鄉都可抵達，村長陳文山說，疫情期間，部落也做單一入口管制，從以前的南和所前方進入。
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