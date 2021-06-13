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防疫期間 屏東有部落自主停業 警提醒「回家最安全」

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣霧台鄉部落因應疫情部落店家都暫停營業。圖／讀者提供
屏東縣霧台鄉部落因應疫情部落店家都暫停營業。圖／讀者提供

端午連假第二天，屏東縣原鄉部落齊心抗疫，霧台鄉神山部落，不少店家都貼出，「防疫期間店休、齊心抗疫」，店家自主暫停開業，三地門鄉在台24線，三地村入口處，持續設置部落檢疫站，大家當志工排班，守護部落，三德檢查哨，警方也製作「防疫期間，回家最安全」宣導標語，端午連假入山人數也比去年同期少了6、7成。

屏東縣里港警分局三地門分駐所指出，三地村設置防疫站，也請遊客暫緩入山，三德檢查哨與去年同期相比少了約6、7成遊客。

霧台鄉神山部落，神山愛玉等，都貼出疫情期間齊心抗疫等相關公告，霧台鄉神山社區理事長賴松忠說，也請遊客不要進入部落巷道，不要逗留部落，店家自主沒有做生意。

部落族人也張貼相關告示牌寫著「防疫請改道，我的部落不是你的避難所」、「停止你快樂腳」。

三地門鄉長車牧勒薩以·拉勒格安說，三地村部落設置檢疫站，族人自發性志願排班，三地村入口處，也是通往德文、達來與霧台鄉必經地，也有德文、達來部落族人加入志工排班，登山的遊客也減少，也有遊客在部落設置檢測站就被志工勸退。

來義鄉南和村，則在部落設置單一入口管制，南和部落從來義鄉、春日鄉都可抵達，村長陳文山說，疫情期間，部落也做單一入口管制，從以前的南和所前方進入。

屏東縣霧台鄉霧台村設置相關防疫公告。圖／讀者提供
屏東縣霧台鄉霧台村設置相關防疫公告。圖／讀者提供
屏東縣霧台鄉神山部落，因應疫情部落店家都暫停營業。圖／讀者提供
屏東縣霧台鄉神山部落，因應疫情部落店家都暫停營業。圖／讀者提供
屏東縣三地門鄉三地村在部落入口處持續設置檢疫站，也勸退不少要入山的遊客或登山客。圖／讀者提供
屏東縣三地門鄉三地村在部落入口處持續設置檢疫站，也勸退不少要入山的遊客或登山客。圖／讀者提供
疫情期間，屏東縣霧台鄉族人在部落設置告示牌，提醒「防疫中請改道，我的部落不是你的避難所」。圖／讀者提供
疫情期間，屏東縣霧台鄉族人在部落設置告示牌，提醒「防疫中請改道，我的部落不是你的避難所」。圖／讀者提供
三德檢查哨，警方也製作「防疫期間，回家最安全」宣導標語，端午連假入山人數也比去年同期少了6、7成。圖／讀者提供
三德檢查哨，警方也製作「防疫期間，回家最安全」宣導標語，端午連假入山人數也比去年同期少了6、7成。圖／讀者提供
疫情期間，屏東縣霧台鄉族人在部落設置告示牌，提醒「停止你的快樂腳」。圖／讀者提供
疫情期間，屏東縣霧台鄉族人在部落設置告示牌，提醒「停止你的快樂腳」。圖／讀者提供
疫情期間，屏東縣霧台鄉部落店家都暫停營業。圖／讀者提供
疫情期間，屏東縣霧台鄉部落店家都暫停營業。圖／讀者提供
屏東縣里港警分局三地門分駐所指出，三地村設置防疫站，請遊客暫緩入山，三德檢查哨與去年同期相比少了約6、7成遊客。圖／讀者提供
屏東縣里港警分局三地門分駐所指出，三地村設置防疫站，請遊客暫緩入山，三德檢查哨與去年同期相比少了約6、7成遊客。圖／讀者提供

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