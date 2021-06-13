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影／端午悶壞？醫護人員溫情喊話：答應我連假待在家好嗎

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
童綜合醫院拍影片，以醫護人員「疫情下的日常」為題，呼籲大家連假不要外出。圖／取自童綜合醫院臉書
童綜合醫院拍影片，以醫護人員「疫情下的日常」為題，呼籲大家連假不要外出。圖／取自童綜合醫院臉書

答應我，周末連假，待在家好嗎？童綜合醫院拍影片宣導防疫，以「疫情下的日常」為題，剪輯醫護人員抗疫工作畫面內容，醫護全身防護裝備，脫下時全身衣服濕透，整天戴防護面罩，額頭留下一條深刻印痕。

童醫院溫情提醒大家連假不要外出，「疫情前的我們，周末可以出去玩，連假可以去旅行，現在的我們，周末連假待在家裡，卻是最好的選擇」

醫院表示，醫護人員的負重前行，是建立在感染的風險與疲憊的汗水之上，「所有的付出，是因為充滿人情味的大家，值得我們去努力」。

「一個連假不出遊，往後的未來還有更多的美好生活等著我們去體會，疫情期間好好宅在家，追追劇、吃吃零食，把自己養得胖胖的，疫情過後才有更多體力遊山玩水呀」；童醫院提醒大家，連假都好好待在家，保護自己也能保護別人，更能好好的保護醫護人員。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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