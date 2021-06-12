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獨／食藥署核准3款居家快篩 免戳鼻咽準確度8成以上

花蓮工班染疫再增3人 縣府設臨時快篩站

中央社 / 花蓮縣12日電

花蓮今天新增3名新冠肺炎個案，是桃園觀音案的延續，其中同行工頭、工人返回花蓮後，沒有即時被隔離，仍照常上工，縣府今天在新城鄉設立臨時篩檢站，並加強工地鄰近村落清消。

桃園觀音案感染源為案12137，1名50多歲水泥工，5月15至5月17日曾與工班至桃園市觀音區工地支援，返鄉後沒有症狀，直到6月8日因喘不過氣，送醫後確診，目前仍插管治療。連他在內，家族累積8人確診。

花蓮縣政府下午舉行新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情線上記者會，縣長徐榛蔚指出，今天新增3例，為桃園觀音案延續，包括水泥工家族1人及2名同行至桃園支援的工頭及工人。

花蓮縣衛生局長朱家祥指出，同行工人案12668、工頭案12670皆為縣府「順藤摸瓜」找出，2人返鄉後都沒有症狀，確診前2人照常往返新城鄉工地、醫院等，生活足跡算是單純，不過工頭接觸面向較廣、接觸人較多。

代理秘書長張逸華指出，工頭本身有吃保健食品，確診時沒有症狀，但具一定傳染力，加上工頭三不五時找親友串門子、喝茶，難免會把口罩拿下，縣府今天在工地附近設置臨時篩檢站，開放附近民眾快篩，400多名快篩都是陰性。

媒體詢問水泥工確診後，同行工人、工頭為何沒有第一時間隔離。縣府會後回應，居家隔離者為個案確診前3天親密接觸者，因工班是上月去桃園，相隔超過3天範圍，就不列入居家隔離範圍。

疫苗施打部分，徐榛蔚指出，花蓮總共分配到1萬3500劑疫苗，15日起將優先施打1至5類人員。75歲及原住民族65歲以上長者，同樣於15日起開放預約，可致電至各鄉衛生所預約或至線上預約 。

徐榛蔚指出，75歲及原住民族65歲以上長者人數較多，目前規畫在13鄉鎮市設立施打點，等到疫苗到位後，會以電話通知安排接種。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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