英媒：移工不滿台灣工廠為防疫強令搬回宿舍

英國「衛報」披露，台灣的半導體封裝與測試大廠日月光（ASE）公司為COVID-19防疫，強迫外籍移工離開私人租屋處回到公共宿舍，違者記過論處，引發歧視和雙重標準爭議。

報導指出，日月光公司要求桃園中壢區住在私人租屋處的移工「必須立刻搬回公司宿舍」，否則得「記大過」。公告顯示，遭記3大過將被解僱。

廠方規定移工禁止離開宿舍，只能在工廠和宿舍之間往返。遲到者將被鎖在門外並受到懲處。移工也不能自己出門採買或會客。

「衛報」指出，然而台灣社會普遍未實施這類限制。台灣目前處於三級防疫警戒，仍允許一定程度的聚會與自由移動。台灣自4月中以來已通報超過1萬2000例本土確診、約360人確診病故，苗栗縣有4家工廠已測得數百例確診，染疫者大多為移工，原因和擁擠的宿舍環境有關。

「衛報」在一段據稱是其中一間宿舍的影像發現，狹窄的房間內兩側有一整排上下舖，只能靠掛在床邊的床單保有些許隱私。移工說他們有時得與不同班次的移工、甚至其他公司的移工共用浴廁，因此先前才有許多移工選擇私人租屋，擁有單人房或兩人一室。

日月光一名女性發言人證實，公司有要求移工回到宿舍的命令，以及對3000名移工實施不遵守規定將被記過的規則，但她也為自家政策辯護。

當被問及這些對移工的規定是否涉及歧視時，她表示公司並未違反任何規定，之所以要求移工回到宿舍，「是為保護他們避免暴露外在風險與防止交叉感染」。她說公司正同時安排其他住宿，包括鄰近的大學青年旅舍，目標是每房最多只有4人。

「衛報」訪談數十名移工，他們都擔心把事情講出來會導致飯碗不保或被送回家鄉。移工們強調對工作內容本身或防疫安全措施沒太大意見，但認為這紙住宿令讓他們置身更大風險，讓他們待在外面的租屋處和實施社交距離反而比較安全。

一名在工廠附近租屋的女移工說：「我們都想活著回到菲律賓和親人團聚，我們不想冒險，這是我們不願意回到宿舍的原因。」

台灣移工的處境被拿來和2020年初的新加坡做比較，當時新加坡官員遭控忽略移工宿舍，導致移工宿舍爆發大規模群聚感染。

目前定居台灣的新加坡人權與勞工議題作家鄞義林說：「我們從新加坡的情況了解到，被限制在宿舍不得離開的移工，面臨心理調適問題，有些人選擇在在新加坡結束自己生命。」他說台灣其實也面臨許多這類風險的警告。

日月光公司上月27日證實中壢廠一名員工確診，董事長張虔生隔天發電郵給內部同仁呼籲團結防疫。日月光高雄廠則實施「住宿降載、分艙分流、移動管制」三大移工住宿管理原則。

日月光集團昨天指出，高雄廠區外籍移工約有3500名，分別住在鄰近公司的兩間大型宿舍。公司因應3級警戒於5月18日進行門禁管控，包含上下班分流，實施宿舍到公司的「點對點生活模式」，同時於宿舍提供多樣餐點與日常服務，感謝外籍移工共體時艱。

商品推薦