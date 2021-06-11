防端午成破口 陳其邁：返鄉者室內戴口罩、不共餐

為備戰端午連假人潮防疫，高雄市長陳其邁今天說，跨區者必須遵守高雄市自主健康管理規定，包括室內戴口罩、不共餐，目前車站實聯制QR code也已啟用，請乘客上下車務必配合。

高雄今天無新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例。高雄市政府下午召開防疫會議，並由陳其邁主持防疫記者會。他強調端午連假跨區旅行者，要遵守自主健康管理規定，包括在家、外出正確戴口罩，若發燒禁止外出，並應主動聯繫1922，違者最高可開罰新台幣30萬元。

陳其邁表示，據了解，目前台鐵、高鐵車載率不到10%，市府已在高鐵站、火車站及客運站設置實聯制QRcode，乘客上下車均須實聯制。若開車來高雄，雖因能掌握同車接觸者，而不用實聯制，但回到家還是要遵守規定，包括全程戴口罩、不共餐等。

針對高雄是否有望先行解封，陳其邁說，雖然高雄連續5天無新增病例，但端午節等南來北往活動者，是高雄43%病例來源，在北部有社區流行情況下，任何縣市都無法解封，「雙北不解，高雄就沒有解的空間」。

交通局副局長黃榮輝下午也到車站視察實聯制執行情形。他表示，市府實聯制QR code系統有與台鐵及高鐵協調，上下車實聯制才能方便了解乘客動向。另外，車站現場也有張貼海報宣導自主管理規範，請民眾務必遵守，否則可依「傳染病防治法」開罰。

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