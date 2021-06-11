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公私協力防疫 18家民間救護車業者協助後送

中央社 / 台北11日電

疫情籠罩下，民間也投入協助防疫。指揮中心表示，全台18家民間救護車業者今天起投入確診者後送，另也請各縣市政府鼓勵觀光旅宿業提供優惠方案，讓醫事人員妥適休息。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，愈來愈多民間力量投入協助防疫工作。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天上午在全國防疫會議會後記者會表示，民間救護車協助後送機制今天起啟動。

陳宗彥表示，民間救護車業者的教育訓練已完成，全國18家救護車業者今天起將投入協助確診病患後送；每家業者至少有6輛救護車，共有108部救護車可投入，可減輕119的服務量能與負擔。

此外，不少醫護人員擔心工作返家會影響家人，希望在外找尋適當的休息地點，陳宗彥也表示，今天會議也請各縣市政府鼓勵觀光旅宿業者提供優惠方案，提供醫事人員工作後能入住好好休息。

而暑假將近，各縣市政府很關心大專院校學生該何去何從，教育部最近發文要求強化住宿生管理，不得強制要求住宿生返家，避免疫情期間人員移動，日前教育部也發文請大專院校協助，對於住宿生務必妥善處理。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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