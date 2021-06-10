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綠委為疫情期間酒吧營運請命 財政部：外帶可盡量放寬
國內疫情三級警戒，酒吧等娛樂場依規定必須全面暫停營業，近日傳出有業者改做「飲料外帶」變通仍遭警方移送地方政府衛生局開罰。財政部長蘇建榮今在立院答詢時表示，如果是外帶可以盡量放寬，二、三周內就可以有結果。
不過蘇建榮強調，局部放寬不包含開放「外送」，因為不知道受眾年齡層，酒精飲品不希望開放。
民進黨立委黃秀芳今在立院質詢時表示，本土疫情爆發後，台灣酒吧等酒精飲料店衰退九成，幾乎被停業，但台灣調酒文化是很重要的軟實力，仍應扶植，詢問財政部能否在疫情期間至少放寬允許外帶。
蘇建榮說，調酒是即調即飲，但會收集外國情況，如果外帶可以盡量放寬規範；但酒吧經營主管機關是地方政府，相關政策也要再跟地方政府協調，粗估二、三周內就可以有結果。
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