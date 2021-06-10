日本負壓隔離艙晚間抵台 急救責任醫院優先登記

台灣醫療量能吃緊，前交通部長林佳龍募資購入負壓隔離艙。指揮中心指揮官陳時中今天證實，募款採購的日本隔離艙晚間首批抵台，將開放醫院登記，以急救責任醫院優先。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，醫療量能成挑戰。林佳龍與光合基金會日前發起捐贈組合式負壓隔離艙，2天內募資超過新台幣5000萬元，能購入20座負壓隔離艙及負擔相關運費。他7日透過臉書貼文指出，10座負壓隔離艙將抵台，組裝完成馬上送到衛福部指定醫院使用。

陳時中今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，負壓隔離艙是熱心企業界捐款，過去部立桃園醫院曾採用過此模式，指揮中心認同急救醫院應超前部署外部負壓隔離艙，以利緊急調度病人、保護急診室安全才緊急採購，今天晚間將有一批日本隔離艙運抵台灣，先開放醫院登記，以急救責任醫院優先。

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