台灣第一個做企業快篩，顏純左憑什麼讓普篩「向左轉」？

6月初，新冠疫情首次爆發大規模移工群聚感染，讓國內疫情進入新階段。不僅讓向來堅持「普篩」會造成醫療不能承受之重的中央疫情指揮中心轉向，也連帶讓各地的普篩「動了起來」。

苗栗京元電爆發群聚感染，之後封測廠超豐電子與智邦也陸續傳出移工確診，累計至6月8日已有243人確診。深怕這把火燒到竹科，竹科企業主致電新竹市長林智堅協助快篩，林市長也快速調度，防衛台灣半導體產業重鎮。

其實早在5月中新一波疫情爆發後不久，醫生出身，曾擔任台南副縣長與前台南副市長的顏純左，5月22日起就開始幫南部多家製造業員工快篩。包括上市公司、建築帷幕牆大廠森鉅，與全球規模最大「光儲存媒體薄膜靶材製造廠」光洋應用材料科技，都邀請他幫員工篩檢。

由於中央疫情指揮中心人嚴禁企業自己幫員工普篩，因此顏純左幫企業篩檢時，還找了媒體記者跟拍，之後還「自己投案」給台南市衛生局，詢問是否要開罰？在罰不罰還未有結論前，由於疫情愈燒愈嚴重，5月30日指揮中心終於順勢推出企業快篩四原則，讓不少公衛界人士笑說，「不願意『順時中』的顏純左，反而讓指揮中心不得不『向左轉』。」

民進黨籍並在台南縣市政府任職過的顏純左主張，應該認人民有選擇打疫苗品牌的權利，人命優先，即便是中國疫苗也應該讓人民可以選擇。

不要怕偽陰性，普篩讓我們盡快抓出真陽性！

他對於目前政府諸多防疫措施還有哪些建議，以下是《遠見》的訪談摘要。

遠見：您是這一次新冠疫情下率先幫企業進行快篩，第一家企業是森鉅，為何森鉅找您快篩嗎？

顏純左（以下簡稱顏）：森鉅快篩是5月22日，他們是大廠，移工數目不少，很擔心如果員工染疫，會影響整體作業。因此，我就建議森鉅總經理鄭憲松，要了解員工是否染疫，做快篩是最簡單的方法。

遠見：當時國內還沒有人做企業快篩，是否有遭遇到什麼困難？

顏：主要是當時指揮中心針對企業能否自行做快篩並沒有清楚解釋，森鉅擔心合法不合法的問題。我解釋給他聽，針對快篩，政府的態度並不是不允許，只是不鼓勵，他就接受了。

遠見：您之前有詢問過企業快篩「合法性」的問題嗎？

顏：我問了衛生局是否適法？衛生局並沒有正面答覆，因為快篩的經驗太少，相關單位對於法令其實也不是很清楚。

但我認為，企業做快篩，等於是企業花錢，幫員工做身體健康檢查，且陽姓還是要送到醫療院所做PCR篩檢。現在強調ESG，其中重要的一環就包括員工健康。後來台南幾家製造業也紛紛跟我聯絡，包括德揚科技、光洋應材，因此，我的團隊早在苗栗京元事件前，就已經做完超過3000人次的企業員工快篩。

遠見：指揮中心過去一直拒絕做普篩，強調普篩會有偽陰性問題，您怎麼看待這個問題？

顏：所有的測試都會有偽陰性問題，PCR也會有偽陰性問題，但我們要抓的是「真陽性」，特別是冠狀病毒特性是症狀和病毒數沒有關係。

快篩和PCR應該搭配使用，用快篩來快速篩檢出最可能的帶原者，再用PCR，等於兩層次的篩檢，減少醫療資源浪費。

國內死亡率偏高，是因為分母（帶原者）到底有多大，我們看不出來，當真正的帶原者沒有現形，死亡率看起來就很大，因為分母變小了。

遠見：京元電子事件後，讓疫情焦點從雙北轉移到製造業，您認為會對台灣產業發展造成什麼影響？

顏：台灣有兩個命脈：人民的生命命脈和產業的經濟命脈，京元電子事件是這波疫情新階段，受京元電波及，台積電竹科廠一名員工也確診。

京元電是台灣最大專業晶圓測試廠，移工占近三成人力，如果生產線無法運作將會衝擊全球晶片供應，聯發科、聯詠、輝達等京元電主要客戶產品出貨也會受到衝擊，這就是我之前最擔心的，怕疫情會影響台灣經濟命脈。

遠見：京元事件後，各地加快了設置快篩站的腳步，請問您在快篩站的設置上，有沒有建議？

顏：現在三級管制延到6月28日，如果在那之後將管制降為二級，許多企業將會大規模復工，因此，6月28號之前許多企業都有需求了解員工健康狀況，在試劑和檢測人員方面都會有大量需求。

目前國內快篩試劑每年1000萬劑，目前通過的13家15個品項是足夠的，為了讓企業選擇，指揮中心可以公佈這些產品的「偽陽性」和「偽陰性」比例，讓企業自己去比較。

至於篩檢人員，由於快篩需要深入鼻咽或咽喉，擦拭液檢體，屬於侵入式的醫療行為，過去都需要由醫師進行。雖然指揮中心開放醫事人員進行篩檢，但是判讀還是由醫師進行，這點在未來需求量大增時，能否做彈性調整值得探討。

最後，從國外經驗來看，快篩最終可以留給民眾自己進行，即便在打了疫苗後，英國和美國許多旅行頻繁的民眾都可以在家自己快篩，英國國民保健署（National Health Service，簡稱NHS）甚至還拍了教學影片，這些都是台灣可以參考的。

遠見：除了篩檢政策外，您對於疫苗政策有無建議？

顏：很高興看到陳部長曾宣布，未來可以選擇自費打不同品牌的疫苗，這是我一向的主張。把疫苗視為藥品，只要是國際認可的，都可以進來台灣，讓人民自由選擇，連中國的疫苗都一樣，如果中國疫苗效力不好，民眾自然就會拒絕，但特意以政治力去排拒中國疫苗，特別是在台灣亟需疫苗的時候，反而造成民眾反感。

中央要扶持國內廠商疫苗製造的能力，我完全認同，但人命還是要優先。政府還要跟民眾說明的是，未來打了什麼樣的疫苗才有疫苗護照，到世界各地旅行才不受障礙，因為疫情過後，台灣仍然要走向世界，讓世界可以接受台灣人。

政府更要考慮的是台灣人打了什麼樣的疫苗，未來國際人士對台灣人身上的抵抗力有沒有疑慮。

最後，目前公布的紓困方案，完全沒有醫療人員紓困，簡直莫名其妙。此外在優先施打疫苗的族群上，也沒有納入醫事人員家屬，造成部分醫事人員不敢回家，這也是醫護人員爆發離職潮的原因，這些都是指揮中心必須盡快回應的地方。

企業如何快速設置簡易篩檢站？顏純左的建議：

1. 快篩現場不能群聚，每一個人至少要隔離1.5公尺以上。 2. 快篩完讓他們馬上回工作崗位，不要在現場逗留，這樣對於生產線影響最小。 3. 採篩人員站在被採者側邊，不正面面對被採者，以避免飛沫接觸。採檢人員應不觸碰病人，只有採檢棒深入鼻腔深部。 4. 每採檢一個員工，都要酒精消毒手套一次。 5. 讓被採者頭靠牆壁，確保採檢棒深入鼻咽處。 6. 在戶外通風處採檢。

（作者／ 李國盛 本文出自2021.6.8《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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