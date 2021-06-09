新北：市場管制因地制宜 防疫已有效控管人流

新北市府今天表示，透過交通管制、身分證字號或門牌分流，已明顯有效控管傳統市場人潮。但管制只是手段，降載人流才是防疫目標，盼消費者能體諒，共體時艱嚴防群聚。

新北市府市場處長盛筱蓉今天告訴中央社記者表示，市政府5月31日公告，請各市場自治管理委員會研議因地制宜的人流管制措施，做不到就休市，這樣才能夠落實管制，不會讓政策淪為口號。

她說，管制期間短暫的不便，是為了控制疫情，才有機會恢復以往的生活。近日，有市場保留攤商卸貨口，卻遭民眾惡意批評，實在難為。疫情期間希望消費者多體諒配合。

記者今天實際觀察土城區一處曾被列為疫情紅區的傳統市場，自上午8時至中午12時，實施交通管制措施，防止車輛進入。連周邊社區道路也以交通錐與連桿封閉，並張貼市府公告。採購食物人流，明顯減少許多。

副市長劉和然下午在防疫說明直播，及會後說明記者會表示，依區域特性訂定可行的市場人流管控計畫，才能實質達到降低人流目標。

他說，新北的市場條件差異很大，且民眾消費習慣不同，因此管理模式須因地制宜，以確實分散人流。新北168處市場中，有的設置交通錐、有139處管制汽機車進入。有的以身分證尾數，甚至住家的門牌號碼控管人流。有的是3個里共有市場，里長出面協商控管機制，也有的自主休市或走動管理。

劉和然表示，防疫措施須結合新北市市場處、義勇交通警察、自治委員會共商，若民眾發現管制的漏洞，可與市場處討論，將與自治會研討改進。目前，多數能達到降載人流1/2的目標，明顯較以往人流減少許多。

板橋區湳興民有市場自治管理委員會會長黃永志表示，市場出入口自8處已縮減至2處入口、3處出口，派員執行實聯制、量額溫，並禁止汽機車進入。

五股區五福黃昏民有市場自治會長陳添福說，於假日封閉機車入口，僅剩一個行人出入口並實施身分證字號尾數管控分流。

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