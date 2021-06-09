新北：企業若未落實移工防疫管理將重罰30萬元

新北市府今天表示，移工管理為防疫重點，仍有許多企業無法落實移工分流、限制外出、一人一室隔離空間。若雇主3天內未改善防疫措施將重罰新台幣30萬元，情節嚴重將勒令停工。

市府勞工局今天在市政會議報告，7日至9日查核轄內50人以上移工宿舍，共訪視109家工廠企業，嚴防移工群聚感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）。

勞工局說，訪視重點還包括是否設置確診移工的隔離空間等，也要求企業減少移工非必要外出，請雇主直接提供移工生活物資，並詳實記錄移工外出資訊，掌握移工移動足跡，避免成為防疫破口。

勞工局說，發現22家企業無法掌握移工外出旅遊史、接觸史。對部分企業與工廠的工作場所無法分流，建議可用「紅龍」圍繩阻隔，區分工作場域，避免各場域移工直接接觸。

若企業工廠的移工宿舍，無法達到確診員工一人一室的隔離處所要求，市府可以提供隔離宿舍相關資訊，協助企業相關防疫措施。

市長侯友宜下午在防疫說明會表示，針對企業的移工防疫管理缺失，必須3日內完成改善，請勞工局複查，未改善者重罰新台幣30萬元，情節嚴重者就勒令停工。實際上，停工的損失遠高於改善措施所需經費。

侯友宜也希望雇主發放防疫獎勵金減少移工外出，並嚴格掌握旅遊史、接觸史等，以免造成防疫漏洞。

勞工局說，移工宿舍訪視專案要點包括，分流管理與宣導、強化生活管理及協助就醫、移工外出管理措施、移工確診的隔離空間。針對確診隔離空間，市府已協調2家防疫隔離宿舍，共277間房提供給需要隔離空間的移工。

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