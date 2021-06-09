民團盼收回移工禁足令 苗栗縣：百般無奈不得不為

苗栗縣政府7日宣布，全縣移工除上下班期間，停止外出。在地青年團體「苑裡掀海風」認為禁足令涉及歧視移工，恐釀反效果，發起連署籲縣府收回成命，目前連署數量已逾千份。

苗栗縣長徐耀昌指出，從縣內個案數據顯示，外籍移工確診數比本國員工高出許多，這些高科技企業是全國重要經濟產業鏈，不能淪為疫情傳播鏈。管制移工外出是不得不為之，「也是百般無奈」，希望在最短時間內擊退疫情，這項規定隨3級警戒實施至6月28日。

苗栗縣多家電子廠爆發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）移工群聚感染，縣府為避免疫情擴散至社區，7日宣布全縣移工除上下班由事業單位或仲介公司負責接送外，其餘時間禁止擅自外出，生活所需用品統一由移工宿舍管理員或專責人員負責採買，若有移工在外閒晃遭查獲，將依就業服務法開罰企業主或仲介公司。

這項禁令不只針對產業移工，也涵蓋所有家庭及養護機構移工，引發人權團體抗議歧視外籍移工。苗栗縣在地青年團體「苑裡掀海風」昨天深夜在臉書發起連署聲明「同島一命，移工也是人，防疫不分族群」，呼籲縣長徐耀昌收回移工禁足令。

苑裡掀海風共同創辦人劉育育指出，這項聲明獲許多在地民眾、返鄉青年、團體組織、店家支持連署，更有許多外縣市團體加入聲援，截至今天下午，連署數量已逾1300份。

劉育育表示，苗栗縣人口外移嚴重，移工不僅支撐在地產業，許多家庭高齡長者也仰賴這群勞動者照顧，縣府針對特定族群下禁令，易造成移工被污名化，讓外界對移工投以異樣眼光，不僅無助於防疫，反而可能加深社會民眾的恐慌與對立。

劉育育說，除了家庭看護工若遇緊急外出需求，面臨進退兩難，就連嫁來台灣的東南亞新住民也因為臉孔、語調易被誤認為「移工」遭取締而心生恐懼。

劉育育指出，縣府該做的是積極輔導企業、仲介改善產業移工擁擠的住宿空間、完善隔離環境清消，並加強外籍不同語言防疫政策宣導，才是正確方向。

徐耀昌今天在疫情說明會中表示，縣內這次爆發疫情多來自大量進用外籍移工的科技電子廠，從個案數據顯示，外籍移工確診數也比本國員工高出許多，這些高科技企業是全國重要經濟產業鏈不能淪為疫情傳播鏈。

徐耀昌指出，過去屢有民眾反映外籍看護工推輪椅帶長輩外出，結果把長輩晾在一旁，逕自群聚聊天。他說，管制移工外出是不得不為之，「也是百般無奈」，希望在最短時間內擊退疫情，這項規定隨3級警戒實施至6月28日。

縣府勞工及青年發展處長彭德俊表示，移工禁令會視個案情節依就業服務法對雇主或仲介公司裁罰，用意即在督促雇主、事業單位及仲介公司善盡防疫管理責任，至於家庭看護工有特殊狀況需求，都可進一步反映，縣府會盡力予以協助。

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