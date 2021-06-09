苗栗移工禁足令惹議 陳宗彥：回到3級警戒規定

苗栗縣發生電子廠移工群聚感染，地方政府為加以防範，宣布全縣移工除上下班其餘時間禁止外出引發爭議，指揮中心副指揮官陳宗彥說，已提醒苗栗回歸3級警戒標準執行。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，繼雙北市重災區之後，苗栗竹南科技廠也爆發群聚感染事件，中央流行疫情指揮中心派醫福會執行長王必勝率防疫團隊進駐苗栗成立前進指揮所。

陳宗彥下午指揮中心記者會中表示，本國籍民眾或外籍移工第3級警戒執行標準都一樣，非必要不要外出。經了解苗栗縣是內部會議中口頭及臉書宣布此事，已經提醒苗栗縣回歸3級警戒標準執行，特別提醒全國僱用外籍移工的工廠、公司，雇主都應在這段期間務必好好照顧外籍員工。

據指揮中心統計，苗栗縣電子廠群聚感染案快篩檢驗情形，第1家電子廠已全場篩檢完成，應採檢7107人，快篩陽性103人，其中PCR陽性100人；第2家電子廠截至7日，應採檢4264人，快篩陽性46人，其中PCR陽性僅2人。

第3家電子廠截至8日，應採檢1535人，快篩陽性35人，因部分增有症狀或就醫紀錄員工，直接安排PCR檢測，未做快篩，所以PCR陽性多達37人。指揮中心指揮官陳時中說，今天起移工第2次採檢，明天起本國籍勞工也會進行第2次採檢，「現在秩序好，但因採檢量大，進行相當耗費心力」。

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