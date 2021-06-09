因應端節返鄉防疫 中市府設消毒門、發提醒簡訊

新冠肺炎疫情緊張，面臨即將到來的端午節連假，台中市政府今天表示，除在大眾運輸重要場站設置消毒防疫門外，也與電信公司合作，於各大交通要道邊境發送提醒簡訊做好防疫。

端午節連假即將到來，面對新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，台中市政府對端節跨區移動嚴陣以待，市長盧秀燕下午在台中市流行疫情指揮中心記者會中宣布，市府將採取端午節防疫專案，規劃多項風險控管措施。

盧秀燕表示，市府將於連假期間在台鐵、高鐵等重要交通場站設置「消毒防疫門」，旅客下車進入台中前先通過「消毒防疫門」全身消毒及量測體溫，體溫如超過攝氏37.5度，將由防疫計程車送往醫療院所快篩站安排快篩，市府也將登錄追蹤，讓旅客進入台中風險降到最低。

對於將進入台中市的民眾，研考會主委吳皇昇表示，市府與中華電信和遠傳電信攜手合作，於台中市各大交通要道及大眾運輸車站的邊境，劃定範圍發送貼心提醒簡訊，於連假期間行經台中聯外道路及重要交通運輸節點的民眾，將可能收到簡訊，提醒民眾非必要勿外出並加強自主健康管理，保護家人，也守護這個城市。

盧秀燕除了呼籲端午節儘量不要返鄉跨區移動外，也呼籲台中市民儘量不要出門，市府會在各熱門景點設置景點疏導隊，請大家不要聚集，端午節假期還是好好待在家。

此外，盧秀燕也向中央建議，雖疫苗施打優先順序，是由中央規劃，但包含殯葬、媒體、交通業、保全、義消、義警、義交等許多接觸人群的行業，盼中央考量特殊性列為優先施打對象。另外，疫情影響國人捐血意願，她也呼籲大家一同伸出援手，「捐血有您，愛不止息」。

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