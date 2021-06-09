高市3科技園區企業移工首日快篩 全部陰性

時序進入6月，國內新冠肺炎疫情仍處於相對高點，已邁入第4周的全國3級疫情警戒，不知何時才能除。在艱困的環境下，仍得有人冒著染疫風險，在第一線承擔維持社會運作的必要任務。

2021-06-09 13:09