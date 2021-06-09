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屍體沒染疫跡象…6人中5確診 法醫：死亡案應全PCR

高市3科技園區企業移工首日快篩 全部陰性

中央社 / 高雄9日電

高雄市今天啟動楠梓科技產業園區等3處園區企業移工快篩，總共完成1574人採檢，結果全部呈現陰性，企業移工採檢將繼續至15日。

北部科技大廠陸續傳出新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染，慎防南部科技園區也有群聚事件；楠梓科技產業園區、前鎮科技產業園區及南部科學園區管理局高雄園區今天同步自上午9時進行移工快篩，預計至15日要完成1萬380人武肺快篩。

經濟部加工出口區管理處統計指出，楠梓及前鎮園區今天共採檢1474人，包括京瓷洲際公司、日月光電子、華泰電子、高雄晶傑達光電科技公司等，另外南科高雄園區也完成群創電子100名移工快篩；結果3處園區1574人採檢都呈陰性。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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