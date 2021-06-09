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林右昌籲熱區縣市 生鮮市場攤商重點廣篩

中央社 / 記者王朝鈺基隆9日電
基隆市長林右昌下午說明新增10名確診者資訊，正在疫調匡列接觸者，釐清活動史傳染風險。圖／取自林右昌臉書直播畫面
基隆市長林右昌下午說明新增10名確診者資訊，正在疫調匡列接觸者，釐清活動史傳染風險。圖／取自林右昌臉書直播畫面

基隆市今天新增10例確診個案，5例是成功市場攤商，其中有4人無症狀，基隆市長林右昌今天呼籲，熱區縣市應針對生鮮市場攤商「重點式廣篩」。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）升溫，林右昌下午在線上記者會表示，基隆市今天新增10例個案中，成功市場攤商占5例，其中有4例無症狀，台北市確診者的接觸者有2例，洗腎診所工作人員和照護中心照服員各1例，家庭群聚也有1例。

林右昌並提出3點呼籲與建議，包含熱區縣市應針對生鮮市場攤商進行「重點式廣篩」、全國生鮮市場攤商採「雙罩一套」防護措施，攤商要戴面罩、口罩加上手套，另外，民眾採買不可以徒手碰觸生鮮肉品。

林右昌說，這波本土疫情，已進入社區感染階段，防疫有2大重點，第1是把許多潛藏在社區的感染源找出來，然後隔離；第2是加速疫苗施打。

林右昌表示，現在社區內有許多無症狀或者輕症的人，而市場就是最好的傳播場所，如果要阻斷社區感染源的傳播，避免疫情另一波高峰的產生，一定要在市場下功夫，讓病毒傳播鏈在市場被截斷，不會藉由市場環境繼續傳播出去，唯有把市場防線守好，才能把社區防線守好，讓攤商安心做生意，也讓民眾安心消費。

此外，據市府統計，截至今天為止，基隆市203例確診個案中有11例死亡，其中，年齡最高為88歲，扣除這名88歲致死患者，其餘10例平均年齡為75歲。

衛生局長吳澤誠表示，基隆市確診者的致死率確實比全國（平均）高，致死患者的平均年齡也比全國（平均）高出3歲到4歲，且患者多具有多重慢性病，例如，洗腎、高血壓、心臟病、慢性肺病，甚至有肝癌，致死率因此較高。

至於如何降低致死率，吳澤誠指出，除醫療完備治療外，並加強預防措施，例如，全面施打疫苗，或避免家庭群聚以減少染疫風險，都能有效防止染疫。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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