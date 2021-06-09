如何才能解除三級警戒？醫師直言：台灣只剩兩條路可走

台灣自5月起本土新冠肺炎確診數較以往大增，最初於5月15日實施雙北三級警戒，隨後於19日全國升三級、25日三級延長，更在6月7日再次宣布延長三級警戒至28日。疫情目前仍無明顯好轉，精神專科醫師蘇偉碩便在臉書上發文，指出若想解除三級警戒，「台灣只剩兩條路」。

蘇偉碩在臉書專頁「蘇偉碩醫師的543」發文，開門見山直言台灣若想要解除三級警戒，只剩下兩條路可走。「一是快速擴充PCR檢驗量能5~10倍，並將確診者全數隔離。二是提升到四級警戒，等大量疫苗到手全面接種。」

上傳的影片中進一步指出，新冠肺炎不同於18年前的SARS，因感染SARS的人會出現嚴重的症狀，但新冠肺炎確診者卻可能是「無症狀」，不知不覺就在社區中傳播病毒。因此該考慮採「升四級警戒」阻斷傳播鏈，「當然兩條路一起走最好」，徹底控制疫情。

他也提到因社區內應該還有不少無症狀感染者，若真的在6月28日如期「解封」，恐怕會導致疫情再一次擴大。近日便有一名騎機車車禍的患者進了急診，沒有新冠肺炎相關症狀，為求慎重採檢卻呈快篩陽性。再送PCR採檢Ct值低到嚇人僅有18，且胸部X光顯示左肺已嚴重浸潤。

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