陳時中：開放居家快篩

經濟日報 / 記者陳書璿／台北報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者謝承恩／攝影

疫情指揮中心指揮官陳時中昨（8）日鬆口，開放廠商進口「居家用快篩試劑」。對此，國內快篩大廠泰博、寶齡富錦、台康等均表示，能快速推出「國產居家用快篩試劑，且已在規畫申請中」，預估家用市場將比醫用快篩市場更大，初期規模可達1,000萬片以上。

國內疫情仍不樂觀，市場關注一般家用快篩是否開放。自企業快篩指引出爐後，科學園區和各大企業紛紛為員工採購快篩，陳時中昨日首度鬆口，將開放民眾自行在家快篩，鼓勵廠商進口，以擴大快篩量能。

截至昨日為止，統計目前全台共有106個快篩站，法人初估，台灣地方政府和醫院總採購的快篩量約上千萬支，而居家用快篩初期用量即可達1,000萬支以上，可助熱區普篩、全民廣篩，搭配PCR核酸檢測降低偽陰偽陽性，達到清零目標。

對於政府開放家用快篩，泰博、寶齡富錦和台康等相關廠家指出，家用快篩市場必然是大的，且快篩需求將持續，可能未來將成日常生活的常態。

價格方面，業者說，將隨市場供需機制起伏，就像口罩銷售，疫情嚴峻期間，市場需求量大，價格自然偏高。目前，快篩代理商出貨價格單支可達400元，而醫院患者自費價每位約500元。

至於法規審查，業者指出，基本上家用和醫療用快篩都是一樣的，僅認證申請資料有所不同，因此，只要已經拿到國內快篩專案製造許可的廠商，備妥應補資料後，即向主管單位遞件申請審查。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 口罩 普篩 陳時中 疫情 快篩

延伸閱讀

AZ疫苗若釀血栓問題 陳時中：藥害相關費用政府都付

快篩劑與疫苗採購不同調？陳時中：政府買不見得比較快

8月底1000萬劑疫苗到位 陳時中：國產疫苗不超過5成

陳時中：疫苗採購進程受打壓 政府因此不敢對外說

相關新聞

「沒有校正回歸的數據才是真疫情」 醫師預言6月28日可解封

台灣自從5月中旬疫情大爆發後，三級警戒也二度延長到6月28日，確診人數每天都破百例，就連死亡人數也不斷增加，再加上疫苗量不足，讓民眾憂心忡忡，不知何時才能解除三級警戒。對此，醫師江守山就在臉書上表示沒有校正回歸才是真的疫情，並預測28日應該可以解封。

蘇貞昌、陳時中道歉了！染疫死亡人數攀升「沒把民眾照顧好」

本土疫情持續升溫，國內已有破萬人確診，308人因染疫死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中與行政院長蘇貞昌今天下午在立院...

陳時中：開放居家快篩

疫情指揮中心指揮官陳時中昨（8）日鬆口，開放廠商進口「居家用快篩試劑」。對此，國內快篩大廠泰博、寶齡富錦、台康等均表示，...

快篩劑與疫苗採購不同調？陳時中：政府買不見得比較快

本土疫情延燒，國民黨立委陳以信今在立院建議，蔡政府應採西班牙馬德里去年9月成功為疫情降溫模式，加強抗原檢測與周邊管制措施...

移工怎麼管？鄭文燦：可外出、不可群聚

苗栗爆發移工群聚確診，苗栗縣政府發布移工禁止外出政策，引發軒然大波；桃園雖然也有移工群聚染疫情況，但市長鄭文燦今強調台灣...

快篩陽先拿隔離單等PCR 新北市：陰性也不容大意

新北市今日針對快篩呈陽性說明處理SOP，指出先依症狀分級，急性送醫；輕、無症狀送往集中檢疫所或回家1人1室居家隔離，等P...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。