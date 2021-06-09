陳時中：開放居家快篩

疫情指揮中心指揮官陳時中昨（8）日鬆口，開放廠商進口「居家用快篩試劑」。對此，國內快篩大廠泰博、寶齡富錦、台康等均表示，能快速推出「國產居家用快篩試劑，且已在規畫申請中」，預估家用市場將比醫用快篩市場更大，初期規模可達1,000萬片以上。

國內疫情仍不樂觀，市場關注一般家用快篩是否開放。自企業快篩指引出爐後，科學園區和各大企業紛紛為員工採購快篩，陳時中昨日首度鬆口，將開放民眾自行在家快篩，鼓勵廠商進口，以擴大快篩量能。

截至昨日為止，統計目前全台共有106個快篩站，法人初估，台灣地方政府和醫院總採購的快篩量約上千萬支，而居家用快篩初期用量即可達1,000萬支以上，可助熱區普篩、全民廣篩，搭配PCR核酸檢測降低偽陰偽陽性，達到清零目標。

對於政府開放家用快篩，泰博、寶齡富錦和台康等相關廠家指出，家用快篩市場必然是大的，且快篩需求將持續，可能未來將成日常生活的常態。

價格方面，業者說，將隨市場供需機制起伏，就像口罩銷售，疫情嚴峻期間，市場需求量大，價格自然偏高。目前，快篩代理商出貨價格單支可達400元，而醫院患者自費價每位約500元。

至於法規審查，業者指出，基本上家用和醫療用快篩都是一樣的，僅認證申請資料有所不同，因此，只要已經拿到國內快篩專案製造許可的廠商，備妥應補資料後，即向主管單位遞件申請審查。

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