「沒有校正回歸的數據才是真疫情」 醫師預言6月28日可解封

台灣自從5月中旬疫情大爆發後，三級警戒也二度延長到6月28日，確診人數每天都破百例，就連死亡人數也不斷增加，再加上疫苗量不足，讓民眾憂心忡忡，不知何時才能解除三級警戒。對此，醫師江守山就在臉書上表示沒有校正回歸才是真的疫情，並預測28日應該可以解封。

疫情指揮中心在5月22日開始公布確診案例「校正回歸」數目，當時引起社會輿論，甚至還被質疑蓋牌、隱匿案情，指揮官陳時中表示主要是因為檢驗量能增加，通報格式太過複雜，導致通報塞車，引發部分案例卡住，沒有確實上傳。他說過去以PCR核酸檢測結果出爐為確診日，如今無法確認結果是哪天出爐，因此改為「研判日」；依過往經驗，採檢後二到三天結果出爐，依此將個案回歸到該有的那一天。

雖然一開始數量驚人，但經過這半個月數據也逐漸減少，指揮中心宣布昨（7）日起不再公布「校正回歸」數目。對此，醫師江守山在臉書上表示昨天的數據才是真的疫情，因為不再有校正回歸代表「塞車」已經結束了，他甚至大膽地預測「6月28號應該可以解封降級」，並且點名當初澳洲也花了3個月才清零。

貼文引起網友們不同看法，對疫情樂觀的人力挺江守山醫師的言論，「希望江醫師的判斷成功」、「希望承蒙江醫師金口」、「希望大家可以再一起努力，持續在家到6/28，期待加0到來，全台人民都可以打到疫苗」、「終於看到降下來的數字」、「希望江醫師的判斷成功」、「期待中！大家一起努力，加油」。

不過多數人仍抱持疑慮，「不會明天又往上飆升吧？上週也有很多人說疫情趨緩了啊」、「其實很多無症狀患者都沒去篩檢，因為他自己也不知道」、「指揮中心說往後不再公布校正回歸數量，並非沒有校正回歸」、「沒那麼樂觀，竹苗剛開始普篩，昨天已逾2百快篩陽性，這些都還沒公佈」、「不要想得太美好了，我認為不太可能」。

還有網友認為澳洲所採取的方式和台灣不同，「澳洲是嚴格執行邊境防疫幾乎是鎖國政策！（全國普篩及入境普篩，特殊理由才可入境含澳洲國民，若入境自费集中隔離），加上嚴格的「封城」政策及嚴法，才有這樣的成果，目前澳洲享受著解封的自由，及打疫苗，但台灣無法像澳洲那樣三個月歸零！没疫苗，没封鎖，無症狀的人很多」。

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