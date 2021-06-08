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北市公布企業快篩指引 柯文哲籲走完流程勿隱匿

中央社 / 台北8日電

台北市政府今天公布企業快篩指引，強調應由醫事人員操作，若陽性須通報衛生局。台北市長柯文哲呼籲企業，不要自掃門前雪，要把流程都走完，勿隱匿篩檢結果。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，指揮中心已開放企業自行為員工快篩。北市府今天公布企業快篩指引，強調快篩仍應由醫事人員操作，若快篩陽性須在24小時內通報衛生局進行PCR核酸檢測，並備妥後送醫院及專責防疫旅館。

柯文哲下午在北市防疫記者會上表示，很多企業開始做內部快篩，提醒企業要找好合作醫院，快篩若是陽性就要接著做PCR採檢，並通報防疫系統，變成公衛的一部分。

柯文哲呼籲，企業一定要走完流程，不要自掃門前雪，只透過快篩把可能有問題的顧客或員工擋在門外，卻不通報衛生機關，隱匿疫情。

此外，對於北市專責病房的量能，柯文哲說，台北市疫情最緊繃的時候是在5月24日、25日，但只花了兩週，台北市的專責病房就增加到1300房、專責防疫旅館增加到1800房，而現在每天大概新增幾十個確診案例，他敢說醫療量能已經充足。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 柯文哲 快篩

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柯文哲：企業快篩要由醫事人員操作 勿自掃門前雪

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