府證實蔡英文上周六致電侯友宜 表達中央全力支援新北

國內新冠肺炎疫情嚴峻，新北市的本土病例居高不下，行政院長蘇貞昌今天爆料，蔡英文總統有親自打電話給新北市長侯友宜，表達中央會協助幫忙。總統府發言人張惇涵今天證實，蔡總統在上周六打電話竹竹苗三縣市首長，關心苗栗科學園區感染情況，也打了一通電話給侯友宜，表達中央將全力支援新北市。

張惇涵今天在臉書上表示，蔡總統每天密集向國際友人溝通，緊盯外購的2000萬劑疫苗如期如質到貨，爭取更多疫苗加速抵達台灣。除了處理國際疫苗供需的緊張狀況，國內疫情也仍然緊張，尤其，最近苗栗科學園區的感染狀況也令人擔心。因此，上周六，蔡總統陸續和三縣市首長通了電話，包括新竹市長林智堅、新竹縣長楊文科及苗栗縣長徐耀昌。

張惇涵說，在電話中，蔡總統向大家表達，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中已經派了經驗豐富的醫師王必勝進駐苗栗，成立前進指揮中心，國軍已經在她的指示之下，跟新竹市政府、科技部共同協力，迅速完成竹科專案篩檢站。竹科篩檢站在周六啟用後，預計今天可以完成約4000人篩檢。

張惇涵說，蔡總統的立場非常清楚，任何地方，只要有任何需要，中央一定全力支持。竹竹苗是共同生活圈，也是高科技產業重要廊帶，蔡總統希望大家能夠組成竹竹苗防疫作戰聯盟，整合區域內的防疫資源，守護人民健康，也守護國家戰略產業的安全。

張惇涵說，當天傍晚，蔡總統也打了一通電話給新北市長侯友宜。電話中，侯友宜有跟總統說明目前新北疫情的狀況，蔡總統向侯表達一樣的態度立場，如果新北市有需要之處，中央一定會全力支援新北市。

張惇涵強調，實際上，國軍醫院陸續投入人力，支援新北市篩檢站的工作，中央開設的集中檢疫所等資源，也會持續支援新北市和各縣市。同時，蔡總統也請陳時中和指揮中心團隊，秉持專業角度，務必協助新北市，中央地方一起落實各項防疫工作，在最短時間內控制疫情。

張惇涵說，其實藍綠的縣市首長，在防疫過程中都有保持一定的相互聯繫，畢竟，病毒不分藍綠，「我們的共同敵人是病毒。不分中央地方、不分黨派、不分政府民間，即使大家有不同的政治立場或主張，但面對病毒這個共同的敵人，冷靜團結、互助合作，才是同島一命的真諦。」

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