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水流屍打撈上岸確診新冠肺炎 生前發燒曾到車行歸還租金

憂端午成破口 若有旅客確診花蓮縣府公告業者名稱

中央社 / 花蓮縣8日電

花蓮縣今天連續第4 天新冠肺炎零確診，為維護花蓮零確診紀錄，花蓮縣政府一再呼籲民眾端午假期不要移動，並向旅宿業喊話，端午節期間若有旅客確診者，將公告旅宿業者名稱。

花蓮縣長徐榛蔚、秘書長張逸華及衛生局長朱家祥下午在衛生局召開新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）例行性線上記者會，花蓮今天維持零確診，累計感染38人、14人康復出院，匡列隔離58人、196人解除。

徐榛蔚呼籲民眾，端午連假儘量宅在家、少移動，她說，台鐵局資料顯示6月11日至14日仍賣出2000多張票，尤其11日當天有1000多人可能到花蓮；如果是有非來不可的理由，請配合在花蓮、玉里火車站出站前先做快篩；自行駕車者向花蓮衛生所預約快篩，保護自己與家人，為花蓮淨土盡一份力。

此外，徐榛蔚感謝縣內9成以上旅宿業者自主停業，目前端午節連假住宿率僅剩0.8%，希望旅宿業能勸退已訂房旅客，徐榛蔚向仍有營業的業者喊話，「端午節期間若有旅客確診者，縣府將公告旅宿業者名稱。」

對於11類公費施打疫苗優先順序，徐榛蔚解釋，6月4日發生新北長照機構群聚感染，中央流行疫情指揮中心即同意調整「機構及社福照顧系統之工作人員及其受照顧者」的順序。她說，地方有建議權，可以因地制宜做微調，且政府已宣布全民免費施打疫苗，大家會依序施打。

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