影／基隆成功市場重新營業後多人快篩陽驗PCR 二度休市

基隆市成功市場上月有3名攤商確診，相關家人全部共有14人確診，市府日前表示，在市府的嚴格管控之下，初步確定沒有擴散情形已經結案，成功市場6月4日重新開業。不過， 今天市場再傳出多人快篩陽姓，已送PCR檢測，市場人員證實，上午二度休市，停業1周。

今天上午成功市場在市府結案後，再傳出篩檢多人陽性，市場人員證實，有多人快篩陽姓，但還待PCR報告，尚未確診，不過，上午市場已經緊急宣布再度休市1周。基隆市政府表示，將在下午3時防疫記者說明會說明相關狀況。

成功市場4日重新開張，要掃QR CODE並進行實聯制，但人潮不多，民眾信心還未恢復。管委會人員4日表示，採實聯制、看身分證尾數單號、量額溫才能進場，首日約有八成攤商出來擺，因為是復業第一天，人潮不多，市場都已完成清消工作，請民眾放心。

市長林右昌日前表示，原本他最擔心的4個專案，包括果菜市場、成功市場、小姑娘小吃店及快樂城小吃店，經市府採取「快速精準打擊」、「從嚴擴大匡列」的積極防疫措施，風險管理得宜，都制約在家庭群聚的範圍內，沒有進一步擴散。包括果菜市場匡列對象，經採檢後全部顯示陰性；小姑娘小吃店的指標個案也已經出院。因此他宣布4個專案結案，成功市場4日復業。 基隆成功市場重新營業後二度停業 多人快篩陽驗PCR。記者游明煌／攝影

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