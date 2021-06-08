兩層口罩如何戴？街道清消噴心安的？美國疾管署有最新正解

日前，美國台裔醫師Justin Yang在臉書發文，提出幾點美國的最新防疫作法；其中引起最多討論的，就是「戴兩層口罩」。

為什麼口罩要戴兩層？實務上可行嗎？未來城市@天下找出美國疾管署報告，並採訪前台大醫院感染科醫師林氏璧，來解答這些疑問。

Q： 跟陌生人共處同一空間（如去大賣場、坐捷運），很危險嗎？

A ：正確。

在通風不良的室內，無論距離遠近，都會提高感染風險。

根據美國疾管署5月7日的報告，新冠肺炎病毒主要透過三種方式傳播：飛沫、氣霧與間接接觸。

人們呼氣時，會噴出大小不同的飛沫；最大的飛沬，會在幾秒到幾分鐘內快速擴散到空氣中；當這些飛沫乾掉時，會形成小飛沫與氣霧，小到可在空氣中懸浮數分鐘到數小時。當與感染者距離90到180公分時，感染風險最高。

因此，許多人以為保持安全距離即可避免感染；事實上，距離180公分以上依舊感染的例子，也不斷發生。

這些例子包括：感染者在室內呼出病毒超過15分鐘或數小時，導致空氣中病毒濃度高到足以傳給距離180公分以外的人；在某些個案中，在感染者離開後隨即進入他停留過的空間，也可能感染。

在以上的情況中，還有三個因素會增加感染機率：

・通風或空氣調節不良的封閉空間，導致呼出的水氣聚集、累積在空間中，尤其是很小的唾沫或氣霧。

・增加呼出氣體，如感染者用力或提高聲音，像運動、大叫或唱歌。

・暴露在以上環境超過15分鐘。

照這個原則來看，去KTV唱歌、上健身房，都是危險的舉動。

Q ：戴兩層口罩（一層布、一層外科口罩），真的較能防疫嗎？

A ：正確。但在台灣夏天很難做到。

美國疾管署2月19日發布報告〈佩戴布和醫療口罩時緊密貼合，以提高效益，並減少新冠病毒的傳播與曝險〉（Maximizing Fit for Cloth and Medical Procedure Masks to Improve Performance and Reduce SARS-CoV-2 Transmission and Exposure, 2021）。

這份報告提出兩種方法，確保口罩能緊緊貼合臉部，實務上可提升90%防護效力（在實驗室中甚至可提升95%）：

1. 在醫療口罩外，再戴一個布口罩。

2. 將醫療口罩對折後，把耳帶在靠近口罩處打結，把多餘的布料塞進口罩，壓平在臉上。（如以下影片）

報告並指出，使用口罩架（mask fitter，台灣較少見），或在口罩外套上類似登山用的尼龍套，並搭配其他保護措施，如保持距離、避免群聚、避免通風不良的室內環境，以及常洗手，是降低新冠肺炎傳播最有效的方式。

美國疾管署建議口罩正確佩戴方式。圖片來源：美國疾管署

今年四月，美國疾管署再度發布戴口罩的技巧，強調口罩必須貼合，而且是能擋住飛沫的多層口罩（如醫療口罩），才能發揮最大效用。如何使口罩貼合？有六個做法：

選擇鼻樑處有鐵絲的口罩，記得要壓彎鐵絲，使口罩緊貼鼻梁。圖為拜登（中）去年12月23日戴兩層口罩。美聯社

六種讓口罩更貼合臉部的做法（DOs）：

選擇鼻樑處有鐵絲的口罩，記得要壓彎鐵絲，使口罩緊貼鼻梁。

使用口罩架（mask fitter），可避免空氣從口罩邊緣溢出

使口罩緊貼口、鼻、下巴，確認空氣不會從眼睛或口罩旁流出。如果口罩夠密合，呼吸時，你會感覺到暖空氣從口罩前端透出，也會看到口罩隨呼吸起伏。

在口罩外再加一層防護。如先戴一個醫療拋棄式口罩，再戴一個有多層材質的布口罩，布口罩須能壓住拋棄式口罩的邊緣。

將耳帶在靠近口罩處打結，把多餘的部分塞進口罩裡。

蓄鬍可能會使口罩較難密合臉型，有鬍子的人可以刮掉、修剪鬍子，或使用口罩架，或先戴醫療口罩，再戴一個布口罩。

美國疾管署-口罩戴法-口罩-新冠肺炎-防疫口罩耳帶打結，可讓口罩更密合臉部。圖片來源：美國疾管署

兩種戴口罩的錯誤示範（DONTs）：

不要戴兩個醫療用口罩。醫療用口罩的設計並非用來密合臉部的，戴兩個沒有用。

不要在N95口罩外再戴一個口罩，單獨戴即可。

然而，林氏璧認為，台灣已進入高溫的夏季，戴一層口罩在戶外走就可能被汗浸濕；口罩一濕，防護力就大減，醫學院的訓練甚至要求「口罩濕了就要丟掉」。因此，「戴兩層口罩」這個做法雖立意良善，但在台灣的夏季可能行不通，只能在室內做。

了解更多：如何正確戴口罩？美國疾管署指引下載

Q：在街道上噴消毒水，真的是噴給民眾看心安的嗎？

在街道上噴消毒水，真的是噴給民眾看心安的嗎？正確。根據美國疾管署報告，隨著時間增長，病毒的存活力與感染性會受溫度、濕度與紫外線等環境因素影響，大幅減弱。圖為雲林麥寮鄉公所清潔隊針對確診者足跡加強清消情形。記者陳苡葳／翻攝

A ：正確。

根據美國疾管署報告，隨著時間增長，病毒的存活力與感染性會受溫度、濕度與紫外線等環境因素影響，大幅減弱。

前台大感染科醫師林氏璧也認為，戶外陽光照射處，病毒難以存活，其實不須再消毒。雖然病毒會在物體表面存活一段時間，但主要是指室內門把、電梯按鈕、電扶梯扶手等處，這些才是最該消毒的地方。

「全文轉載自未來城市(戴兩層口罩，防疫效果比較好？美國疾管署最新8種口罩正確戴法)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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