兩層口罩如何戴？街道清消噴心安的？美國疾管署有最新正解

日前,美國台裔醫師Justin Yang在臉書發文,提出幾點美國的最新防疫作法;其中引起最多討論的,就是「戴兩層口罩」。

為什麼口罩要戴兩層?實務上可行嗎?未來城市@天下找出美國疾管署報告,並採訪前台大醫院感染科醫師林氏璧,來解答這些疑問。

Q: 跟陌生人共處同一空間(如去大賣場、坐捷運),很危險嗎?

A :正確。

在通風不良的室內,無論距離遠近,都會提高感染風險。

根據美國疾管署5月7日的報告,新冠肺炎病毒主要透過三種方式傳播:飛沫、氣霧與間接接觸。

人們呼氣時,會噴出大小不同的飛沫;最大的飛沬,會在幾秒到幾分鐘內快速擴散到空氣中;當這些飛沫乾掉時,會形成小飛沫與氣霧,小到可在空氣中懸浮數分鐘到數小時。當與感染者距離90到180公分時,感染風險最高。

因此,許多人以為保持安全距離即可避免感染;事實上,距離180公分以上依舊感染的例子,也不斷發生。

這些例子包括:感染者在室內呼出病毒超過15分鐘或數小時,導致空氣中病毒濃度高到足以傳給距離180公分以外的人;在某些個案中,在感染者離開後隨即進入他停留過的空間,也可能感染。

在以上的情況中,還有三個因素會增加感染機率:

・通風或空氣調節不良的封閉空間,導致呼出的水氣聚集、累積在空間中,尤其是很小的唾沫或氣霧。

・增加呼出氣體,如感染者用力或提高聲音,像運動、大叫或唱歌。

・暴露在以上環境超過15分鐘。

照這個原則來看,去KTV唱歌、上健身房,都是危險的舉動。

Q :戴兩層口罩(一層布、一層外科口罩),真的較能防疫嗎?

A :正確。但在台灣夏天很難做到。

美國疾管署2月19日發布報告〈佩戴布和醫療口罩時緊密貼合,以提高效益,並減少新冠病毒的傳播與曝險〉(Maximizing Fit for Cloth and Medical Procedure Masks to Improve Performance and Reduce SARS-CoV-2 Transmission and Exposure, 2021)。

這份報告提出兩種方法,確保口罩能緊緊貼合臉部,實務上可提升90%防護效力(在實驗室中甚至可提升95%):

1. 在醫療口罩外,再戴一個布口罩。

2. 將醫療口罩對折後,把耳帶在靠近口罩處打結,把多餘的布料塞進口罩,壓平在臉上。(如以下影片)

報告並指出,使用口罩架(mask fitter,台灣較少見),或在口罩外套上類似登山用的尼龍套,並搭配其他保護措施,如保持距離、避免群聚、避免通風不良的室內環境,以及常洗手,是降低新冠肺炎傳播最有效的方式。

美國疾管署建議口罩正確佩戴方式。圖片來源:美國疾管署

今年四月,美國疾管署再度發布戴口罩的技巧,強調口罩必須貼合,而且是能擋住飛沫的多層口罩(如醫療口罩),才能發揮最大效用。如何使口罩貼合?有六個做法:

選擇鼻樑處有鐵絲的口罩,記得要壓彎鐵絲,使口罩緊貼鼻梁。圖為拜登(中)去年12月23日戴兩層口罩。美聯社

六種讓口罩更貼合臉部的做法(DOs):

選擇鼻樑處有鐵絲的口罩,記得要壓彎鐵絲,使口罩緊貼鼻梁。

使用口罩架(mask fitter),可避免空氣從口罩邊緣溢出

使口罩緊貼口、鼻、下巴,確認空氣不會從眼睛或口罩旁流出。如果口罩夠密合,呼吸時,你會感覺到暖空氣從口罩前端透出,也會看到口罩隨呼吸起伏。

在口罩外再加一層防護。如先戴一個醫療拋棄式口罩,再戴一個有多層材質的布口罩,布口罩須能壓住拋棄式口罩的邊緣。

將耳帶在靠近口罩處打結,把多餘的部分塞進口罩裡。

蓄鬍可能會使口罩較難密合臉型,有鬍子的人可以刮掉、修剪鬍子,或使用口罩架,或先戴醫療口罩,再戴一個布口罩。

美國疾管署-口罩戴法-口罩-新冠肺炎-防疫口罩耳帶打結,可讓口罩更密合臉部。圖片來源:美國疾管署

兩種戴口罩的錯誤示範(DONTs):

不要戴兩個醫療用口罩。醫療用口罩的設計並非用來密合臉部的,戴兩個沒有用。

不要在N95口罩外再戴一個口罩,單獨戴即可。

然而,林氏璧認為,台灣已進入高溫的夏季,戴一層口罩在戶外走就可能被汗浸濕;口罩一濕,防護力就大減,醫學院的訓練甚至要求「口罩濕了就要丟掉」。因此,「戴兩層口罩」這個做法雖立意良善,但在台灣的夏季可能行不通,只能在室內做。

了解更多:如何正確戴口罩?美國疾管署指引下載

Q:在街道上噴消毒水,真的是噴給民眾看心安的嗎?

在街道上噴消毒水,真的是噴給民眾看心安的嗎?正確。根據美國疾管署報告,隨著時間增長,病毒的存活力與感染性會受溫度、濕度與紫外線等環境因素影響,大幅減弱。圖為雲林麥寮鄉公所清潔隊針對確診者足跡加強清消情形。記者陳苡葳/翻攝

A :正確。

根據美國疾管署報告,隨著時間增長,病毒的存活力與感染性會受溫度、濕度與紫外線等環境因素影響,大幅減弱。

前台大感染科醫師林氏璧也認為,戶外陽光照射處,病毒難以存活,其實不須再消毒。雖然病毒會在物體表面存活一段時間,但主要是指室內門把、電梯按鈕、電扶梯扶手等處,這些才是最該消毒的地方。

