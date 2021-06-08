防疫優先！苗栗市公所緊急預備金 自辦快篩300人

京元電子公司爆發群聚染疫事件，苗栗市有不少員工家屬，苗栗市公所動用緊急預備金，今天與大千綜合醫院合作辦理快篩，包括家屬及另有兩例確診者活動史重疊者，共約300人報名，今天上午10點半為止，快篩全部都呈陰性。

苗栗市公所防疫優先，疫情爆發以來，有兩例確診者有苗栗市的足跡，市公所第一時間在相關場所消毒，6月10日國軍化學兵也會接受縣府安排，到政府機關及人口較密集的市區消毒，苗栗市長邱鎮軍說，京元電染疫群聚事件，目前僅針對員工快篩，市公所與大千醫院合作辦理快篩，希望讓市民安心，也避免疫情缺口。

今天上午8點起辦理快篩，邱鎮軍及市公所主任秘書邱宏宬在現場，要求排隊的民眾拉開距離、避免交談，快篩到上午10點半左右，快篩到200多人，全部都呈陰性。

另，市公所昨天與苗栗警察分局長楊贊鈞等人協調，決議請警方加強巡邏或支援協助落實市場分流，及實聯制，其中，南苗市場出入口包括中正路、博愛街入口，中山路入口，光復路、日新街、米市街入口，只出不進中正路、文昌街入口，光復路、博愛街入口；北苗市場單一中華路出入口；黃昏市場中正路、中山路，調整各一個出入口。

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