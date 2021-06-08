聽新聞
test
0:00 / 0:00
雙鐵退票現成效 指揮中心：遠比上班時間最低量還低
國內疫情嚴峻，中央地方齊呼籲國人端午連假避免移動。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，經過這段時間的呼籲，高鐵、台鐵退票情況已有一定成效，未來會持續密切掌握人流。
陳宗彥今天在全國疫情會議後記者會表示，端午連假這幾天大家都很關心人潮南北交流情況，包括6月11日南下、14日北上的大眾運輸系統購票率、觀光景點與飯店住宿情況。指揮中心和各部會都會保持密切聯繫、掌握人流，並做適時呼籲。
至於民進黨立委王定宇提案要「今年端午節不休假，將假期移到中秋節」，陳宗彥說，這段時間從高鐵、台鐵實際數字來看，已有一定的成效，11日到14日的高鐵訂票總量不到5萬，台鐵總量大約3萬，遠比上班時間的最低量還低。
他呼籲國人連假期間留在居住地，能不移動就不要移動，保護家人、長輩就是最好的孝心。
疫情快報
▪【疫情專題】累計286例 完整死亡病例分析
▪【今日疫情懶人卡】台南市府攝影官胞弟傳確診 超豐、智邦快篩增26人陽性
▪【整理包】輪到我了嗎？莫德納與AZ疫苗開打時間表出爐 這些人優先施打
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言