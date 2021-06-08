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有用！日媒：美日聯合聲明後 共機繞台次數大幅減少

評／校正回歸召喚「政治回歸」？防疫的陰謀論之亂

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雙鐵退票現成效 指揮中心：遠比上班時間最低量還低

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

國內疫情嚴峻，中央地方齊呼籲國人端午連假避免移動。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，經過這段時間的呼籲，高鐵、台鐵退票情況已有一定成效，未來會持續密切掌握人流。

陳宗彥今天在全國疫情會議後記者會表示，端午連假這幾天大家都很關心人潮南北交流情況，包括6月11日南下、14日北上的大眾運輸系統購票率、觀光景點與飯店住宿情況。指揮中心和各部會都會保持密切聯繫、掌握人流，並做適時呼籲。

至於民進黨立委王定宇提案要「今年端午節不休假，將假期移到中秋節」，陳宗彥說，這段時間從高鐵、台鐵實際數字來看，已有一定的成效，11日到14日的高鐵訂票總量不到5萬，台鐵總量大約3萬，遠比上班時間的最低量還低。

他呼籲國人連假期間留在居住地，能不移動就不要移動，保護家人、長輩就是最好的孝心。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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