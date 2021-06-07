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鄭文燦：民眾在家快篩 還未成台灣主流方案

中央社 / 桃園7日電

中央流行疫情指揮中心今天表示，正研擬鼓勵廠商進口居家快篩劑，讓民眾可以自己在家快篩，桃園市長鄭文燦表示，中央目前規範需由醫事人員執行，自己在家篩檢還沒成為台灣主流方案。

新冠肺炎COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，繼同意企業自行設置快篩站之後，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，正研擬鼓勵廠商進口居家快篩劑，讓民眾在家也可以自己快篩，擴大篩檢量能。

鄭文燦下午在臉書（Facebook）直播的疫情說明記者會表示，目前快篩採檢結果若為陽性，需立刻再做PCR檢測，所以中央是要求由醫事人員執行，並未開放民眾自己快篩，中央規範目的是採取比較嚴謹的作法，對於民眾自己在家篩檢，目前還沒有成為台灣的主流方案。

桃園市政府衛生局長王文彥表示，目前台灣的作法，是在熱區內的採檢站，或是發生疫情會嚴重影響經濟的地方有做預防性的快篩，這都是有其施行目的。

王文彥指出，快篩試劑很多，但最重要的是試劑要準確、採檢的方法要正確，否則恐怕會影響結果，所以目前為止沒有必要開放到民眾，應該在適當的地方與時間，用正確的方法來採檢才是正確的。

新冠肺炎 COVID-19 鄭文燦

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