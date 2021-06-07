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新北推安心企業快篩計畫 未落實防疫最高罰1.5萬

中央社 / 新北7日電

新北市政府今天宣布「安心企業快篩計畫」，協助媒合醫療等資源，鼓勵員工數100人以上的企業普篩；且企業若未落實防疫，即起最高可罰新台幣1萬5000元。

由於有電子大廠爆發移工群聚感染事件，新北市長侯友宜今天上午到土城視察燿華電子移工宿舍，指示勞工局3天內要訪查50人以上移工宿舍，要求廠方做好人流管控及移工生活管理等防疫措施。

侯友宜指出，新北市約有9萬7000名移工，雇用50名以上移工企業約有80家，希望企業能建立快篩預防機制的平台及早找出確診個案，並鼓勵企業提供移工不出門的獎勵措施，讓移工待在宿舍、不要外出。

侯友宜下午在新北市疫情直播記者會中宣布推出「安心企業快篩計畫」，他表示，新北市約有1073家企業的員工數在100人以上，經統計分析發現，其中四分之一員工位在高風險區域。

侯友宜說，「安心企業快篩計畫」除協助業者購買快篩試劑，媒合採檢醫療機構，後續如果有員工需要居家隔離，也會協助媒合適當處所。

此外，侯友宜表示，在員工餐廳部分，應提供員工個人用餐空間，設置梅花座及隔板，暫停開放不必要公共區域，即起未落實者，最高裁罰新台幣1萬5000元。

新北市副市長劉和然會後補充說明，最近接到很多企業反映，願自行負擔普篩費用，盼市府成立單一平台提供協助，包括確診的後續處置，能夠一條龍完成。員工人數不到百人的企業若有普篩意願，也可與市府聯繫。

新冠肺炎 COVID-19 新北 侯友宜

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