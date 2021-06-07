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Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

因應大規模快篩 慈濟台東市區設快篩站組合屋

中央社 / 台東縣7日電

武漢疫情仍嚴峻，感染風險疑慮多，民眾快篩採檢需求激增，為提升前線篩檢量能，台東縣衛生局向慈濟慈善基金會申請援助快篩檢驗站組合屋，設置在台東市區。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）篩檢重任由台東市衛生所承接，預計週四啟動。台東縣衛生局原已於臨海路上的衛生所前設立社區快篩站，但因周邊空間不足，一旦需要大規模篩檢時，恐無法有效維持社交距離，為減少群聚風險，因此選擇在南京路文化處藝文中心廣場搭建快篩站組合屋。

衛生局表示，快篩站組合屋配置2個窗口可同時進行採檢，篩檢量能可機動再提升，且正壓採檢艙內有獨立空調設備，能有效讓採檢的醫師、醫檢師和民眾零接觸，空曠通風的空間讓等候採檢民眾也能維持足夠安全距離，避免相互感染疑慮，保護民眾，也保護第一線醫護工作人員。

台東縣長饒慶鈴下午由衛生局長黃明恩等人陪同巡視行動快篩站設置情況，對於快篩檢驗站組合屋的設備、採檢動線等表示滿意。她也特別感謝慈濟基金會的大愛，在最短時間援助設置快篩站組合屋，讓高風險民眾可以就近接受採檢。

衛生局表示，慈濟基金會過去與縣府有不少的合作模式，包括近來關山慈濟醫院協助快篩及醫護人員的支援；另外，近期還將分批提供1萬5000劑抗原檢測試劑，協助台東縣前線醫療人員快速分流受檢民眾，有效攔截病毒，即時篩出潛在個案，以有效防堵疫情蔓延。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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