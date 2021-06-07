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增加國內採檢量能 指揮中心擬開放居家篩檢

中央社 / 台北7日電
圖為金門尚義機場對入境的旅客實施全面快篩。聯合報系資料照片／記者蔡家蓁攝影
圖為金門尚義機場對入境的旅客實施全面快篩。聯合報系資料照片／記者蔡家蓁攝影

國內新冠肺炎疫情延燒，繼同意企業自行設置快篩站之後，指揮中心指揮官陳時中今天指出，正研擬鼓勵廠商進口居家快篩劑，讓民眾在家也可以自己快篩，擴大篩檢量能。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）延燒，富邦金控率先在今天成立「富邦篩檢站」，依風險評估機制安排員工進行快篩，預估篩檢量能可達每月1萬人次，目前規劃設置3個月。

各界呼籲增設快篩，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，在不包含企業自行設立快篩站的統計下，全台已有106間快篩站，最多的是高雄市33間、南投縣20間、新北市14間、台中市13間，快篩站間數緊追在後為澎湖縣8間、台北市6間、連江縣5間。

快篩間數較少的是台東縣2間，及苗栗縣、台南市、屏東縣、新竹市、花蓮縣皆各1間。羅一鈞說明，以上均為提供抗原快篩的各縣市篩檢站，但不一定每天提供服務，也包含機動篩檢站。如有增減服務，以縣市公布服務情形為準。

指揮中心記者會中，有媒體好奇是否強制企業布建快篩站。對此，陳時中表示，雖然企業快篩指引已經出爐，但並未考慮強制企業設置快篩站，快篩只是企業監測員工健康狀態所做的一種作為。

陳時中指出，新竹科學園區則在地方政府及國軍協助下建構大型篩檢站，可跟相關企業來做篩檢。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 篩檢站

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