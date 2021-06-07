3級警戒延長至28日 全國餐飲業一律外帶

中央流行疫情指揮中心今天宣布，因應本土新冠肺炎疫情持續嚴峻，全國疫情警戒第3級延長至6月28日止，全國餐飲業一律外帶。指揮官陳時中提醒，現在是防疫關鍵時刻。

陳時中下午宣布此消息，他強調，現在是國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情防疫的關鍵時刻，只有民眾與政府互相配合、共同抗疫，才可控制疫情，維護全民健康。

陳時中說明這段時間相關措施，包含民眾外出應全程佩戴口罩，一經查獲有違反情事，將不再勸導，直接開罰；經公告應關閉的休閒娛樂場所，將嚴查不得營業，並對違法營業的業者、現場執業人員、消費及聚會者，依法分別裁罰。

陳時中提醒，全國餐飲業一律外帶，賣場及超市加強人流管制，並呼籲民眾少去多買，一次購足；結婚不宴客，喪禮不公祭；宗教集會活動全面暫停辦理，宗教場所暫不開放民眾進入；關閉休閒娛樂場、觀展觀賽場所及教育學習場域。

陳時中重申，3級警戒期間，停止室內5人以上、室外10人以上的家庭聚會（同住者不計）和社交聚會，並避免不必要移動、活動或集會；自我健康監測，有症狀應就醫；營業場所及洽公機關（構）應落實人流管制，戴口罩、保持社交距離；公共場域、大眾運輸加強清消。

陳時中呼籲，職場及工作處所應遵守企業持續營運指引的防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施，如異地或遠距辦公、彈性時間上班。

針對近期醫院及長照機構感染事件，陳時中表示，指揮中心已要求全國醫院停止開放探病（例外情形除外），住院病人的陪病者以1人為限，執行至全國3級警戒降級為止。

至於長照機構，除停止開放機構住民探視，也要求非必要性特殊情況，盡量避免住民請假外出，並強化門禁管理，避免不必要的人員進出，同時持續落實每日工作人員、服務對象與陪住人員等體溫及健康監測，掌握其新冠肺炎暴露風險情形。

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