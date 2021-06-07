雲林端午連假設高鐵、台鐵快篩站：等30分鐘篩完再返家

全國疫情三級警戒管制，將再延長兩周至6月28日止。對此雲林縣長張麗善今天說「這是預料中的事」，她也能理解再延長的決策；6月14日就是端午節，張也呼籲民眾盡可能別移動、別返鄉，同時縣府11日下午起至13日期間在高鐵雲林站及斗六、斗南火車站設置檢測隧道和快篩站，返鄉者請停留30分鐘快篩後再返家。

張麗善表示，近期本土確診個案都沒有明顯趨緩情勢，很難感覺疫情有被控制，甚至還有社區化情形，當中央首次宣布延長到6月14日時，她就認為「要完全止住有困難」，當時早有心理準備會再延長。

張麗善說，台灣最美的風景是人，因為疫情，人與人之間的互動、情感都變了調，但如果硬在6月14日就解封，疫情可能更會一發不可收拾，因此「再延長」是必然趨勢，能理解中央決策。

張麗善強調，要控制住疫情，勢必得提升群體免疫力，她認為中央現在可以編預算紓困，那更應該把心力花在怎麼買到疫苗，應該用盡各種力量去買，人命關天、人命無價，不要只想靠援助，用高一點的價格也要買到，達到群體防護力就能談解封。

根據高鐵及台鐵預售票統計，6月11日下午4點起陸續有600人返回雲林，12日上午8點到12點約有300多人，每班車平均5、60人左右，張麗善表示，為避免人潮流動造成防疫破口，虎尾高鐵雲林站及斗六、斗南火車站自11日下午開始至13日期間設置檢測隧道和快篩站，供返鄉者快篩。

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