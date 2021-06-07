防疫情破口 南科篩檢站量能每日1500人

為避免工業區移工群聚感染成為防疫破口，台南市衛生局人力將進駐南科協助快篩，預估每日篩檢量可達1500人。今天已要求南科管理局完成造冊，明天起進駐5組人員前往協助快篩。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，為防外籍移工成為防疫「破口」，台南市衛生局朝科學園區快篩，以及移工宿舍稽查著手。衛生局表示，南科管理局今天會將去過新北、苗栗等高風險地區的員工先造冊列出，週二會進駐5組人員協助快篩，每天可篩1500人。其他工業區移工則由經濟發展局工業區科會同衛生局建立相關篩檢量能。

另外，勞工局針對移工防疫查稽作為及相關罰則說明，轄內移工人數6萬1868人，其中產業移工4萬5666人、社福移工1萬6202人；轄內100人以上移工宿舍14家、50至100人的移工宿舍58家，將於下周三前完成查察。

查察重點包括督促雇主嚴守「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引」、加強宣導移工避免群聚（如群聚飲食、抽煙、聊天、喝酒）、儘量禁止外出、避免不必要接觸(如他縣市移工、失聯移工等)；若委託仲介公司安排住所，做好分流避免不同公司移工混居狀況。

稽查過程中有嚴重影響移工健康安全之虞，將依外國人生活照顧服務計畫書裁量基準，以及就業服務法規定，逕予處分最低新台幣6萬、最高30萬元罰鍰。

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