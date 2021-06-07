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立法院設快篩站？ 游錫堃：恐有特權、造成醫護負擔
立法院今朝野協商臨時會事宜，首要處理紓困特別預算案，但國民黨團日前拋出三點訴求，呼籲臨時會須在安全與嚴審前提才能召開，包括設立快篩站或6月14日後再開臨時會。立法院長游錫堃今表示，四大黨團都同意就來做，但立院設快篩站若只處理立委、行政官員、國會助理等，恐有特權，也會造成醫護人力負擔。
游錫堃指出，立法院設快篩站須審慎考量，雖然本是院長職權，「但我覺得還是要四大黨團共同決定」，除了立法院空間空間不大、台大醫院已有快篩站外，若立院設快篩站，就得有一組醫護人員駐守，增加很多人力負擔，另也應開放民眾、附近居民可以來，「不然就變成立法院好像有特權」。
游錫堃也表示，如果民眾來快篩，代表懷疑有症狀或可能確診，「如果一百人裡面有兩個確診來到立法院，可能很多人受影響，萬一立院法受影響，對國會運作很不利，所以我不敢做決定，立法院是合議制，四大黨團都同意我就來做。」
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