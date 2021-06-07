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政院運作 分艙分流上班
本土疫情嚴峻，如何維持中央政府正常運作？行政院官員說明，政院與各部會自疫情警戒三級以來，即遵循行政院長蘇貞昌指示，實施分艙分流、彈性上班、異地辦公、以及視訊會議，只要能在家上班的就在家，若有規劃不同辦公室的，就分散到不同辦公室。
舉例來說，昨天蘇揆赴經濟部水利署聽取災害緊急應變小組簡報時，日前因秘書確診而在居家隔離的經濟部長王美花，就以視訊方式參與昨天水情會議。
同樣也傳有同仁染疫的財政部，官員昨日也表示， 財政部長蘇建榮、常務次長李慶華維持在財政部本部辦公，而政務次長暨國安基金執行秘書阮清華、政務次長莊翠雲則改到隔壁的財政人員訓練所辦公。
據公開訊息，目前包括蘇揆已在3月時率先帶頭施打AZ疫苗，國安會秘書長、王美花丈夫顧立雄，則是在4月時就已經接種疫苗。
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