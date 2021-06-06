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澎湖傳家庭群聚染疫 第一波快篩200人皆陰性

中央社 / 澎湖縣6日電

澎湖首傳家庭群聚待中央公布，PCR陽性的母子3人已隔離治療，初步排除與澎湖日前確診的2名確診者有關，但這個家族小兒子的友人曾與先前確診婦人有接觸史，已擴大匡列居家隔離。

澎湖5月底有2名婦人確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），昨晚隘門一家母子3人疑似染疫，今天經病毒核酸PCR檢驗為陽性，收治三軍總醫院澎湖分院負壓隔離病房，待中央流行疫情指揮中心公布。

澎湖衛生局今天緊急安排隘門社區相關住戶，以及在當地診所看診的民眾，前往機場快篩站，連同空軍馬公基地的官兵也納入快篩行列，今天第一波共有187人都陰性，其中社區166人，空軍21人，明天持續進行。

三總澎湖分院長施宇隆在記者會說明，院區有6間負壓隔離病房，目前共收治有5人，還有8間隔離病房，最多可到30間，未來若染疫者增多，可協調部立澎湖醫院協助，另位首位案例8433婦人，在負壓病房的全力治療，病情穩定，昨天已移除呼吸器管路，並比個大拇指向醫護人員比讚。

澎湖縣長賴峰偉表示，澎湖隘門首傳家庭群聚染疫，母子3人共住在同一棟樓房，初步研判應該是在經營租車業的排行老四的兒子，在租車時或是其他原因被感染，曾在5月22日有發病跡象，一直到26日近90歲老母才出現症狀，警方已掌握顧客名單，將逐一過濾清查，至於排行老二的兒子並沒有出現症狀。

縣府指出，老婦人母子3人，其中老婦人生活單純也無旅遊史，2個兒子分別開計程車和租車行，在病發曾先赴在地和馬公診所看診，並赴連鎖店採購，接觸者匡列28人進行PCR檢測，除母子3人外，其餘都陰性。

賴峰偉也透露，爭取至少4萬劑的疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中考量澎湖醫療的能量，已同意優先支援，並指示衛生局儘速規劃未來大規模施打疫苗的場所，除了2家醫院和10家衛生所室外，不排其他院所或場館。

新冠肺炎 COVID-19 澎湖

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