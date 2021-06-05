金門罰入境不配合快篩者 指揮中心：違法、可訴願
金門尚義機場今天到站旅客109人，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）快篩篩檢率100％，全數陰性，但金門縣政府說，自1日起未配合快篩者，已依法處理中。
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，離島3縣的公告既然已遭撤銷，若有民眾因拒絕篩檢而被裁罰，該處分也明顯違法，民眾可循訴願、行政訴訟程序尋求救濟。
不過，連江縣政府5月31日、澎湖縣、金門縣政府1日自行公告入境旅客接受原快篩，中央流行疫情指揮中心1日表示，這些公告已由衛生福利部依法撤銷。
指揮中心2日在台灣通往離島機場設快篩站，但未強制要求無症狀旅客採檢；金門縣政府在尚義機場引導到站旅客都接受篩檢，3日起連3天篩檢率都達到100％。
金門縣政府指出，縣府6月1日公告，即日起抵達金門的旅客全面配合進行快篩，是根據立法院5月31日審查紓困條例時所做的附帶決議，目的在凸顯離島醫療資源不足，若無法進行快篩將造成民眾恐慌；對未能配合快篩的旅客開罰是手段，不是目的，當事人可以依行政程序法陳述意見。
不過，縣府說，自1日起未配合快篩者，已依行政程序法通知當事人在期限內陳述意見，逾期未陳述或無正當理由者，將依傳染病防治法裁處新台幣3000元到1萬5000元；當事人如果不服，得提訴願。
▪【疫情專題】累計187例 完整死亡病例分析
▪【今日疫情懶人卡】京元電子移工群聚已59人陽 大同分局確診5人
▪【整理包】疫情波及18間醫療機構 門急診異動一次看
▪【整理包】全台社區篩檢站報你知！有症狀、相關接觸史再前往採檢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言