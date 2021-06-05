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金門罰入境不配合快篩者 指揮中心：違法、可訴願

中央社 / 金門縣5日電

金門尚義機場今天到站旅客109人，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）快篩篩檢率100％，全數陰性，但金門縣政府說，自1日起未配合快篩者，已依法處理中。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，離島3縣的公告既然已遭撤銷，若有民眾因拒絕篩檢而被裁罰，該處分也明顯違法，民眾可循訴願、行政訴訟程序尋求救濟。

不過，連江縣政府5月31日、澎湖縣、金門縣政府1日自行公告入境旅客接受原快篩，中央流行疫情指揮中心1日表示，這些公告已由衛生福利部依法撤銷。

指揮中心2日在台灣通往離島機場設快篩站，但未強制要求無症狀旅客採檢；金門縣政府在尚義機場引導到站旅客都接受篩檢，3日起連3天篩檢率都達到100％。

金門縣政府指出，縣府6月1日公告，即日起抵達金門的旅客全面配合進行快篩，是根據立法院5月31日審查紓困條例時所做的附帶決議，目的在凸顯離島醫療資源不足，若無法進行快篩將造成民眾恐慌；對未能配合快篩的旅客開罰是手段，不是目的，當事人可以依行政程序法陳述意見。

不過，縣府說，自1日起未配合快篩者，已依行政程序法通知當事人在期限內陳述意見，逾期未陳述或無正當理由者，將依傳染病防治法裁處新台幣3000元到1萬5000元；當事人如果不服，得提訴願。

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