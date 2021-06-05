確診者擅離 疾管署與北市對電子圍籬各有說法

台北市今天出現新冠肺炎確診者擅離防疫旅館，台北市副市長黃珊珊說，據她了解，疾管署的電子圍籬今天下午5時上線，之前確診與快篩陽性者都沒有電子圍籬管制。不過疾管署表示，全台自6/1起，更新版電子圍籬就已上線。

黃珊珊下午在北市防疫記者會說，她上週已跟中央反映這個問題，她了解的進度是疾管署建置的電子圍籬今天下午5時上線，之前確診者與快篩陽性者沒有電子圍籬管制，才會發生逃跑狀況。

不過中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，過去針對確診個案匡列必須居家隔離的接觸者，採電子圍籬管理；但近期因應疫情修改做法，自6月1日起，全台的確診者與快篩陽性個案，都納入電子圍籬管理，台北市亦然。

另外，台北市的防疫記者會上，媒體關注北投一家4口3人死亡、獨活女兒染疫一案。社會局長周榆修表示，這家人不是弱勢，經濟能力有一定水平，還在等3名死者的核酸檢測（PCR）結果。

市長柯文哲補充，呼籲民眾待在家，但不是完全與社會不往來，平時與親友之間用通訊軟體聯繫、視訊等互相關心，發現有異狀就可及時送醫。

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