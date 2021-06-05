蔡英文：竹竹苗疫情令人擔心 已成立防疫作戰聯盟

蔡英文總統今天在總統府發表針對疫情談話表示，國內疫情仍然嚴峻，除了雙北市之外，在苗栗的科學園區的感染狀況也令人擔心，稍早已經致電苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科，並由竹竹苗三縣市共組「竹竹苗防疫作戰聯盟」，一起防堵疫情。

蔡英文表示，竹竹苗是共同生活圈，也是我們科技產業的重鎮，組成「竹竹苗防疫作戰聯盟」目的在整合區域內的防疫能量，全力守護區域內所有人的健康，也把國家重要產業的安全防線鞏固起來。

蔡英文指出，前幾天已指示國防部，全力支援新竹篩檢站的設立，今天早上竹科專案篩檢站已經開始運作，在分秒必爭情況下，務必把疫情防線守住。

蔡英文說，這一波的疫情涉及移工，勞動部已經投入協助確保移工在工作職場、生活安置都合乎防疫的需要，也會持續強化衛教宣導的能量跟速度，讓移工朋友能夠快速理解，在疫情嚴峻期，各項防疫的加強措施，協助他們維護健康安全，一起努力守住台灣的疫情。

蔡英文表示，過去這三天以來，疫情狀況仍然緊張，政府一定會盡全力來控制，也希望各縣市首長持續跟中央政府加強合作，例如對於傳統市場、批發市場的人流管制，後續疫苗接種的規劃安排等等，一起在最短的時間內把疫情控制下來；也要拜託大家，忍耐一時的不便，這幾天盡量待在家裡，不要出門。

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