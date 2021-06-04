陳時中稱年輕人鬆懈了！ 前台大醫揭「時間軸」打臉：不對吧

國內本土疫情未緩，疫情指揮中心指揮官陳時中3日表示，年齡分布在20至39歲的確診比例有升高趨勢，並稱可能的原因在於「年輕人防疫鬆懈」，引發爭議。對此，前台大醫院感染科醫師林氏璧也提出2大質疑，他表示，病毒蔓延至較年輕族群的確難以避免，但陳時中的說法似乎並不符合分析疫情數據的邏輯。

陳時中3日在記者會中指出，20至39歲的年輕族群，在5月10日前的確診比例約占34.3％，隨後到6月2日這段時間，比例雖然下降至19.9％，但6月3日又回升至25.2%。他表示，這樣的變化可能是因前兩天疫情較平穩導致移動、群聚的人數升高有關，並認為「年輕人防疫有些鬆懈」。

對此，林氏璧透過臉書發文表示，3日本土確診一共新增583人，其中苗栗移工的確診數量共有34人，他估計這34人有很大機會就是屬於20到39歲的族群，如此一來，便足以解釋年輕人染疫比率上升5%的狀況。

至於陳時中稱原因為「前兩天疫情趨緩導致移動和群聚增加」，林氏璧則分析，若前兩天民眾移動和群聚狀況確實導致疫情擴散，那數據應該會反應在7到14天後的確診數量，而非3日的確診數狀況。基於上述兩點，他認為實際情形似乎並非陳時中所稱的「年輕人防疫鬆懈」。

但林氏璧文末也提醒，年輕人的行動力高，輕症和無症狀的比例也較大量，因此，感染進入年輕族群確實是不可避免的事情；且以國外為例，的確也有許多年輕人輕忽的現象，有可能因此再創流行高峰，若從年輕人再傳回老年人，後果將不堪設想。

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