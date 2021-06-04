假訊息干擾防疫 5月至今已144人遭移送法辦

疫情嚴峻，假訊息可能干擾防疫。指揮中心今天表示，內政部警政署與法務部調查局偵查網路假訊息，自5月至今，合計查出364件假訊息，並有94件、144人遭移送法辦。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫期間，網路上卻經常有假訊息流竄。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天上午主持全國防疫會議會後記者會表示，此類網路假訊息持續偵辦中。

陳宗彥表示，自5月起，內政部警政署刑事警察局已查出230件假訊息，有153件偵查中，並有77件、126人已移送法辦。

此外，法務部調查局也查出134件假訊息，有117件偵查中，並有17件、18人遭移送法辦。

陳宗彥觀察，自己在社群或通訊軟體上，看到有很多朋友收到疫情相關訊息時，都會先查證是否屬實，有助於讓親朋好友得到正確訊息。

陳宗彥也提到，偵查中的假訊息案件也觀察到，有15件疑為境外人士散布，他表示，干擾台灣社會的假訊息不計其數，呼籲民眾看到相關訊息不妨多疑、多查、不亂傳。

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