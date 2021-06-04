企業群聚染疫 指揮中心：儘速完成篩檢隔離

這天，原本在新冠元年被譽為世界模範生的台灣，出現了社區防疫破口（多數專家推估當天為萬華感染事件的起始）。於是「加零」了好一陣子的本土案例，蠢蠢欲動。是日，台北市進入準三級、全台升成二級，接著，排山倒海的疫災，狠狠地把台灣從「平行時空」拉下了神壇，打回了人間。

2021-06-04 09:18