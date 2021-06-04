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企業群聚染疫 指揮中心：儘速完成篩檢隔離

中央社 / 台北4日電

新冠肺炎疫情嚴峻，時有企業發生群聚染疫案件，疫情指揮中心今天提醒各縣市政府，發生企業群聚案應儘速完成篩檢、隔離，並落實自主健康管理。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天上午主持全國防疫會議會後記者會表示，部分縣市發生企業群聚案件，提醒地方政府應儘速完成篩檢與隔離。

陳宗彥說，指揮中心也要求企業落實員工自主健康管理，遵守防疫措施，避免群聚再次發生。

另針對強化檢驗量能方面，陳宗彥表示，將持續擴充檢驗網絡最大能量，建立責任區制、分流機制，以及人員分工，以提升檢驗能量、消化積件壓力。

醫療調度方面，陳宗彥說，各縣市政府應以基層醫事人力為主，避免運用醫療院所人力，以利醫療量能有效運用。

此外，陳宗彥說，各縣市政府建置加強版防疫旅館，將比照集中檢疫所，派駐的員警、工作人員都可申請防疫津貼。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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