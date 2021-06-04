防疫勿鬆懈 指揮中心：疫情仍處高原期

新冠肺炎疫情嚴峻，指揮中心今天強調，疫情仍處高原期，端午連假應避免非必要移動或返鄉，雙鐵與公路運輸每班次量能降低在2成以下，避免人員移動。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情再度升溫，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天上午主持全國防疫會議會後記者會表示，疫情警戒第3級措施雖有效果，但疫情仍嚴峻。

陳宗彥表示，今天上午與各縣市政府進行疫情報告，資料顯示疫情仍處高原期，應持續加強管制措施。

陳宗彥說，雙北以外病例數增加狀況，出現不明感染源、個案群聚狀況，社區傳播風險仍然上升，必須增加接觸者追蹤管理，嚴防爆發社區疫情可能性。

指揮中心也呼籲各縣市政府組織話務中心（callcenter），掌握確診者足跡前端掃描追蹤作業，以及早掌握足跡、匡列可能傳染對象，圍堵疫情。

指揮中心分析，此波疫情個案病例數年齡高，重症死亡以60歲以上居多，確診者必須採分流方式，降低重症死亡病例數，也讓地方政府知道該採取哪些應對措施。

另端午節連假將至，陳宗彥重申，指揮中心呼籲端午節期間減少非必要的移動或返鄉，以視訊問候家人，也請高鐵、台鐵與公路運輸方面，將每班次量能降低在2成以下，避免人員移動。

陳宗彥也提醒，目前賣場、傳統市場人流流量還是偏高，希望各縣市政府落實管理措施，呼籲民眾採買一次購足。

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