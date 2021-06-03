食藥署發函業者 食品廣告「脫下口罩」最重罰400萬

國內疫情嚴峻，全台進入第3級警戒，不只人人都得將口罩戴緊緊，食藥署近日也發函食品業者，要求食品、健康食品廣告不得出現「脫下口罩」影片或圖文，違者最重可罰400萬元。

全台新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，民眾無論外出、開車都得戴口罩，但近日有食品廣告為跟上防疫話題，以穿脫口罩動作暗喻食品可提升保護力，引來相關單位關注。

衛生福利部食品藥物管理署近日發函食品業者指出，最近發現有食品、健康食品宣傳內容呈現「脫下口罩」關聯示意，但認為目前適逢疫情第3級警戒期間，類似的影片、圖文或關聯示意恐誤導民眾，並不適合，要求修正。

食藥署企科組長許朝凱今天告訴中央社記者，以往食品廣告常以穿脫口罩暗喻身體好壞，在疫情前可能影響不大，但如今適逢嚴峻疫情，若再強調吃了哪些食品後可脫下口罩，恐成為最壞示範，讓民眾誤以為吃了特定食品就能不戴口罩，因此第3級警戒期間避免播放。

許朝凱指出，近日發函後，類似廣告都已做出調整，未來若有業者屢勸不聽，恐涉食品、健康食品廣告誇大不實或易生誤解等規定，食品可依法開罰新台幣4萬至400萬元，健康食品可罰10萬至50萬元。

商品推薦