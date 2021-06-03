盼「非民生物資必須店家」自主暫停業 新北說明包含5大類

新北市長侯友宜今天說，未來2週是抗疫關鍵，呼籲非民生物資必須店家自主暫停營業；市府補充，意即珠寶首飾、精品服飾、骨董藝品、命理諮詢及其他休閒消費營業場所等。

新北市長侯友宜下午直播記者會指出，新北市疫情仍嚴峻，「未來2週是關鍵」，適逢端午節，盼民眾不要拜訪親友，也不要一起吃飯，另也呼籲非民生物資必須店家暫停營業。

新北市政府經濟發展局會後補充說明，並非強制，非民生物資必須店家包含珠寶首飾、精品服飾、骨董藝品、命理諮詢及其他休閒消費營業場所等，但例如飲食等民生必需則仍應維持營業。

商品推薦