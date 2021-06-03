盼「非民生物資必須店家」自主暫停業 新北說明包含5大類
新北市長侯友宜今天說，未來2週是抗疫關鍵，呼籲非民生物資必須店家自主暫停營業；市府補充，意即珠寶首飾、精品服飾、骨董藝品、命理諮詢及其他休閒消費營業場所等。
新北市長侯友宜下午直播記者會指出，新北市疫情仍嚴峻，「未來2週是關鍵」，適逢端午節，盼民眾不要拜訪親友，也不要一起吃飯，另也呼籲非民生物資必須店家暫停營業。
新北市政府經濟發展局會後補充說明，並非強制，非民生物資必須店家包含珠寶首飾、精品服飾、骨董藝品、命理諮詢及其他休閒消費營業場所等，但例如飲食等民生必需則仍應維持營業。
疫情快報
▪【專題】還要等多久？採購3千萬劑已88萬劑抵台 看疫苗到貨進度表
▪【今日疫情懶人卡】行政院1外包人員確診 北市捷警傳1刑事組警員染疫
▪【整理包】疫情波及18間醫療機構 門急診異動一次看
▪【整理包】全台社區篩檢站報你知！有症狀、相關接觸史再前往採檢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言