快訊

日本120萬劑疫苗明抵台灣 知情人士曝「後面還有這麼多」

是否直接停課到暑假？教長潘文忠這麼說

盼「非民生物資必須店家」自主暫停業 新北說明包含5大類

中央社 / 新北3日電

新北市長侯友宜今天說，未來2週是抗疫關鍵，呼籲非民生物資必須店家自主暫停營業；市府補充，意即珠寶首飾、精品服飾、骨董藝品、命理諮詢及其他休閒消費營業場所等。

新北市長侯友宜下午直播記者會指出，新北市疫情仍嚴峻，「未來2週是關鍵」，適逢端午節，盼民眾不要拜訪親友，也不要一起吃飯，另也呼籲非民生物資必須店家暫停營業。

新北市政府經濟發展局會後補充說明，並非強制，非民生物資必須店家包含珠寶首飾、精品服飾、骨董藝品、命理諮詢及其他休閒消費營業場所等，但例如飲食等民生必需則仍應維持營業。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

延伸閱讀

學者提熱區民眾優先打疫苗 侯友宜：希望每人都打疫苗

新北未公布「重熱區」被質疑推責任 市府：各單位都會進駐

防疫減少外出 新北周末開放黃線停車60小時

新北中低收入戶防疫旅館免費住！ 侯友宜：避免群聚

相關新聞

影／年輕人染疫比例暴增至25%！陳時中籲端午節「沒事別返鄉」

本土確診案例連續兩日回升，疫情尚無下降趨勢，加上距端午連假返鄉潮僅剩不到兩周，中央疫情指揮中心陳時中呼籲，前幾日疫情看似...

陳時中嘆「年輕人防疫鬆懈」 網友罵翻：不用上班不用賺錢？

台灣新冠肺炎疫情爆發，疫情指揮中心今（3日）公布國內新增本土病例有364例、另有219例校正回歸，總計583例，新增17例死亡案例。指揮官陳時中表示，目前疫情不太樂觀，並直指20~39歲的年輕人「防疫鬆懈」...

確診女搭機飛廈門…北市：無法上傳電子圍籬 中央正修改

立榮飛往廈門航班，5月31日發生一名女性旅客，明明持核酸檢測（PCR）陽性證明，卻仍讓她登機，由於這名女性旅客戶籍在萬華...

柯文哲：工人宿舍是防疫弱點 能分艙就分艙

全台陸續爆發長照機構院內感染，還有新北、苗栗也有工人宿舍爆發群聚，台北市長柯文哲今天坦言，工人宿舍的確是防疫弱點，所以就...

文化大學有32人未快篩？北市：有的回家一陣子 持續追蹤

文化大學宿舍大倫館日前爆發4名住宿生確診新冠肺炎，台北市機動快篩隊昨首度出動前往文化大學設站，一共快篩313人，14名學...

年輕人防疫鬆懈？江啟臣：沒有人該在這場疫情中被獵巫

本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，年輕族群防疫鬆懈才讓染疫比例增加。國民黨主席江啟臣下午在臉批評，沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。