雙和醫院施暴確診者疑再對醫護吐痰 擬送戒護病房

雙和醫院日前發生醫療暴力事件，傳出這名施暴的確診者近日仍會對護理師吐痰，態度惡劣，指揮中心指揮官陳時中今天表示，因該個案情況不穩定，正與檢方討論移往戒護病房。

新北市雙和醫院日前發生新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診男子持刀砍傷3名護理師。指揮中心副指揮官陳宗彥今天下午記者會中表示，雖然醫院端建議保警進入醫院，但現階段能調動內政部警政署保安警察第1總隊、第4總隊都在集中檢疫所有任務工作。

陳宗彥表示，警政署近日已通令全台警政機關，和醫療院所建立溝通管道，加強巡邏密度，有不定時守望醫院周圍，一但接獲醫療暴力報案可以即時前往處理，比照建構安全網模式，維護醫院安全。

另外，有網友在公共政策網路參與平台，提案醫療暴力者要註記健保卡，嚴重者應剝奪健保就醫權利，截至今天已超過萬人附議。陳時中表示，網路發起連署，代表社會的憤怒，但健保卡註記僅限醫療功能，是否適合做其他用途，仍待釐清。

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