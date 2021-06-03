雙和醫院施暴確診者疑再對醫護吐痰 擬送戒護病房
雙和醫院日前發生醫療暴力事件，傳出這名施暴的確診者近日仍會對護理師吐痰，態度惡劣，指揮中心指揮官陳時中今天表示，因該個案情況不穩定，正與檢方討論移往戒護病房。
新北市雙和醫院日前發生新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診男子持刀砍傷3名護理師。指揮中心副指揮官陳宗彥今天下午記者會中表示，雖然醫院端建議保警進入醫院，但現階段能調動內政部警政署保安警察第1總隊、第4總隊都在集中檢疫所有任務工作。
陳宗彥表示，警政署近日已通令全台警政機關，和醫療院所建立溝通管道，加強巡邏密度，有不定時守望醫院周圍，一但接獲醫療暴力報案可以即時前往處理，比照建構安全網模式，維護醫院安全。
另外，有網友在公共政策網路參與平台，提案醫療暴力者要註記健保卡，嚴重者應剝奪健保就醫權利，截至今天已超過萬人附議。陳時中表示，網路發起連署，代表社會的憤怒，但健保卡註記僅限醫療功能，是否適合做其他用途，仍待釐清。
疫情快報
▪【專題】還要等多久？採購3千萬劑已88萬劑抵台 看疫苗到貨進度表
▪【今日疫情懶人卡】台大醫院又傳院內感染 彰化民代也中鏢
▪【整理包】疫情波及18間醫療機構 門急診異動一次看
▪【整理包】全台社區篩檢站報你知！有症狀、相關接觸史再前往採檢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言