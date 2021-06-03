台北萬華確診男登機飛廈門 北市：沒上電子圍籬
一名萬華區確診男子日前擅離檢疫處所並搭乘立榮航空飛往廈門，北市府今天表示，因為中央通報系統無法同時替在家隔離的確診者加裝電子圍籬，才讓這名個案可以到處跑。
立榮航空今天證實，5月31日，因地勤人員疏失，讓一名擅自離開檢疫處所且持新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）核酸檢測陽性報告的確診者登機飛往廈門，立榮航空將配合主管機關調查並究責。
台北市政府今天下午舉行防疫記者會，媒體提問，這名確診者戶籍在萬華，卻拿著確診報告到處跑，是否有防疫漏洞。
黃珊珊對此表示，中央日前放寬規定，讓無症狀確診者可以在家居家隔離，但因為通報系統上無法同時替在家隔離的確診者申請加裝電子圍籬，才讓確診者可以跑出來。
黃珊珊說，她在1日的全國防疫會議上已經向中央反映這個新的問題，中央會盡快修正系統。
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