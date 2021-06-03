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僑生、移工要查「PCR篩檢結果」？免憑健保卡照收通知

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠邱宜君許政榆／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心記者會，第一排由左到右疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳 、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心記者會，第一排由左到右疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳 、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

各縣市包含機構及工廠傳出染疫事件，一般國人要進行快篩、PCR篩檢或自費採檢，只要有健保卡即可透過健康存摺查詢到檢驗結果，但對於僑生、外籍移工等人並無健保卡，加上1922通報塞車，無法進一步得知篩檢結果。對此指揮中心表示，若經篩檢確診，相關人員會透過手機等通訊資料聯繫，或透過警政協尋。

國人經PCR篩檢後，可透過健康存摺查詢檢驗結果，若確診陽性也有收到相關人員的確診通知。中央疫情指揮中心醫療應變組長羅一鈞指出，健康存摺為輔助查詢，不論國民或外籍人士，自費採檢的話，對方有義務要出示檢驗報告，如果是採檢站或一般公費篩檢，也有義務要通知陽性結果。

羅一鈞指出，若沒有健保卡，雖然沒健康存摺可查，但檢驗單位也會於第一時間進行通知，但也發先有民眾留下手機號碼不正確，導致第一時間無法聯繫，根據陽性個案篩檢出來當天必須要通報，若持續聯繫不到個案，會請求警政協尋，希望大家務必留下正確通訊資料，才能第一時間通知本人，避免空窗期和遺漏。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 健保卡 移工

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