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防血液透析中心群聚感染 擬雙北洗腎病人每週快篩

中央社 / 台北3日電
疫情指揮中心專家小組決議，研擬雙北洗腎病人每週快篩一次，待簽核完成，新制即可上路。圖╱123RF
疫情指揮中心專家小組決議，研擬雙北洗腎病人每週快篩一次，待簽核完成，新制即可上路。圖╱123RF

國內新冠肺炎疫情延燒，考量血液透析中心（洗腎）容易群聚感染，疫情指揮中心專家小組決議，研擬雙北洗腎病人每週快篩一次，待簽核完成，新制即可上路。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午記者會中表示，正在研議雙北地區洗腎中心，對於洗腎民眾進行定期篩檢，頻率約1到2週一次，也會要求陪伴洗腎者有緩衝區或休息區，避免進入洗腎場域造成交叉感染。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳進一步說明，近期專家討論會議中，已經建議雙北洗腎病人每週新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）快篩一次，研擬以公費方式給予補助，相關流程都已經討論完畢，只等後續簽核作業。

張上淳表示．由於部分洗腎病人本身行動可能有困難，長期照顧陪同者必須進入洗腎中心，也應該要篩檢，若洗腎者本身可行動，則建議不要有陪病者，或設置緩衝區。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 洗腎

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